Търговията на ЕС със САЩ достига рекордно ниво въпреки напрежението около митата

Търговията със стоки между Европейския съюз (ЕС) и САЩ е достигнала рекордните 875 млрд. евро през миналата година въпреки нарастващия натиск от митата на американския президент Доналд Тръмп. Това показва проучване на Германския икономически институт (IW), цитирано от Ройтерс.

Износът на евроблока към САЩ е нараснал със 7,7% до 580 млрд. евро, докато американският внос в ЕС се е увеличил с 2,2% до 295 млрд. евро. Това е довело до търговски излишък на Брюксел от почти 285 млрд. евро.

На пръв поглед тези рекордни стойности могат да създадат впечатление, че налозите на Тръмп и създалото се около тях напрежение не са засегнали съществено икономическите отношения или дори са ги засилили.

„Това първо впечатление обаче е подвеждащо“, посочва икономистът от IW Самина Султан.

Някои сектори вече търпят значителни щети, особено автомобилната индустрия.

Износът на автомобили и автомобилни части от ЕС към САЩ се е сринал с 20,4% през 2025 г., като Германия, която формира почти две трети от целия автомобилен износ на блока към САЩ, отчита спад от 18,9%.

Ирландия обаче се отклонява от тенденцията с ръст на износа от 52,7%, благодарение на фармацевтичните и химически продукти, които са освободени от мита.

Търговията на услуги между двете страни също е достигнала рекорд от 865 млрд. евро, но ЕС отчита дефицит от 178 млрд. евро в тази категория.

Таксите за интелектуална собственост, включващи софтуерни лицензи, патенти и търговски марки, представляват над 40% от вноса на услуги на ЕС от САЩ, като са се увеличили с 13,7%, сочат още данните.