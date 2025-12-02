Унгария търси над 17 млрд. евро от фондовете на ЕС за отбрана

Унгария увеличи искането си за средства за отбрана от Европейския съюз (ЕС) до 17,4 млрд. евро - пари, които според правителството на премиера Виктор Орбан ще помогнат на страната да модернизира своята армия, съобщава Bloomberg.

Страната се стреми да използва повече от първоначално заделените 16,2 млрд. евро по програмата на ЕС за сигурност, известна като SAFE, позовавайки се на „реалните нужди“ за модернизиране на армията си и „ангажимента“ на Будапеща за членство в ЕС и НАТО, посочва Министерството на икономиката на Унгария.

Първоначалният финансов пакет на Унгария по програмата SAFE беше еднакъв по размер с този на Франция - на трето място сред най-високите в рамките на блока след пакетите за Полша и Румъния.

Унгария е аутсайдер както в ЕС, така и в НАТО по време на 15-годишното управление на Орбан, като страната е известна със своите антиукраински и проруски позиции. ЕС също така спря близо 20 млрд. евро от други финансови механизми за Унгария поради опасения, свързани с върховенството на закона и корупцията.

Механизмът SAFE, който ЕС може да одобри в началото на следващата година, би помогнал за намаляване на разходите за лихви по дълга на Унгария с около 200 базисни пункта в сравнение с пазарното финансиране, изчислява Министерството на икономиката. Ведомството посочва, че аванс от 15% може да бъде осигурен още през пролетта на 2026 г.

Унгария вече отчита най-високите разходи за лихви по дълга като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС. Правителството планира да увеличи заемите в чуждестранна валута през следващата година, за да посрещне нарастващите нужди от финансиране, след като Орбан увеличи разходите преди изборите.

Премиерът използва ЕС и Европейската комисия (ЕК) като политически боксов чувал. Правителството продължава да провежда кампании с билбордове, с които обвинява Брюксел, че удължава войната на Русия срещу Украйна, като изпраща пари и оръжия на Киев, за да се защити.

Агресията на Русия предизвика тревога в Европа и се очерта като движеща сила зад създаването на плана SAFE на стойност 150 млрд. евро за укрепване на отбранителния капацитет на ЕС.

Правителството на Орбан многократно заявява, че за разлика от повечето съюзници от ЕС и НАТО не вижда Русия като заплаха за своята сигурност.

Орбан също така посочва „финансовия щит“, който според него е осигурил от САЩ след разговори с президента Доналд Тръмп миналия месец.

Унгарският министър на икономиката Мартон Наги заяви, че страната му не може да разчита на ЕС за финансова защита и се нуждае от „голям брат“ като САЩ или Китай, който да се грижи за нея.