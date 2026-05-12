Русия повярва в победата си и спря иновациите за фронта, дронове пак летят към Киев

Русия повярва в предстоящата близка победа и заложи на проверените технологии (дронове на оптични влакна), което сега ѝ изиграва лоша шега на бойното поле, смята ръководителят на руския научно-изследователски център "Ушкуйник" Алексей Чадаев. Неговата институция се занимава основно с разработка на бойни дронове и системи за радиоелектронна борба. Според него в момента Украйна има предимство - разработи дронове, които са по-ефективни, покриват по-голям периметър и в голяма част работят в автономен режим, без нужда от връзка с оператор.

По този начин Украйна успява да разруши спомагателна инфраструктура за предните позиции, а украинските логистични линии, техника, щабове и други подкрепления са изтеглени назад в тила (над 20 км). На този фон руските разузнавателите дронове са значително изостанали (пределът им е до 10 км) и армията трябва да разчита на тактиката за изчакване, но украинците вече са разработили начини да се справят с "дебнещите дронове".

90% от загубите на техника и жива сила всъщност са на километри от линията на съприкосновението, отчита още Чадаев. Военни кореспонденти потвърждават, че в последните месеци се утрояват украинските удари по ремонтни бази, щабаве, складове и цистерни, разположени в тила. Украински войскови части пък споделят непрекъснато кадри от държани под огневи контрол пътища, използвани от руснаците за снабдяване на фронтовата линия.

Русия има възможност да навакса изоставането, но трябва първо да осъзнае проблема. Според Чадаев това е невъзможно, ако продължават фалшиво оптимистичните доклади за ситуацията по места.

Фалшиви доклади, бюрокрация и колосални разходи за руската армия

За щетите, които носят фалшивите доклади, говорят и военните кореспонденти. От Института за изучаване на войната (ISW) допълват, че вече има данни, че руснаците използват изкуствен интелект и създават кадри с "размахани руски флагове" над уж окупирани населени места. Доскоро такива видеа се снимаха от щурмоваци, които правеха единични пробиви в населеното място, често жертвайки живота си за тези кадри.

Руските военни наблюдатели отбелязват още, че при доставките на дронове има голяма бюрокрация и често военните не получават това, от което имат нужда въпреки, както ги определят, "колосалните разходи", правени от федералния бюджет за войната.

Според военните наблюдатели централизираните доставки невинаги отчитат специфичните нужди и затова част от оборудването се осигурява чрез дарения. И става въпрос не само за оръжия и дронове, но и за превозни средства, мотори, които заместват бронираните машини при наситената с дронове околна среда, както и мрежи срещу дронове и дори строителни материали за окопи и защитни съоръжения.

За да бъде избегната бюрокрацията - писането на доклади, дневници и сертификати, войниците на предна линия често се обръщат към доброволни организации за подкрепа, но това също не е решение, защото понякога се осигуряват евтини алтернативи, които не са ефективни на бойното поле. Според военните кореспонденти заявките се извършват на хартия и изискват и подписите от комисии, които също се събират на хартия. В същото време Украйна обработва заявките онлайн за броени минути. Нещо повече - висшите командири, включително и президентът, който е върховен главнокомандващ, често са на предните позиции и лично изслушват войниците, биещи се реално на фронта.

Даренията започват да намаляват, войниците сами купуват част от оборудването

В социалните мрежи започват да обръщат внимание и че даренията за руската армия започват да намаляват и причините за това са няколко. Военните анализатори коментират, че има умора сред дарителите, което се дължи на множество съобщения за злоупотреби с набрани средства.

Освен това блокирането на Telegram ограничи кампаниите - обикновено повечето от тях минаваха през това приложение. В същото време войниците внасят част от заплатите си във фондове, с които се плаща оборудването, нужно за извършване на заложените задачи, но неосигурено от ръководството на армията.

Също така през 2024 - 2025 г. държавата насърчаваше ангажираността на хората в тила и даренията за компании, произвеждащи и разработващи дронове. От началото на 2026 година тези дейности се съсредоточават в държавните предприятия и постепенно малките стартъпи, които осигуряваха иновациите, бяха изтикани от пазара, допълват още руските военни кореспонденти.

Урайна създаде елитни оператори на дронове

Анализатори на бойното поле обръщат внимание и на уменията на украинските оператори на дронове. През 2024 г. украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, разрешаващ сключване на договори с армията от младежи на възраст между 18 и 24 години. В Украйна призивната възраст е над 24 години и има някои възможности за защита от мобилизация - за студенти, за единствени грижещи се за хора с увреждания и деца и т.н.

Младежите обаче бяха привлечени и обучени за оператори на дронове и инженери на бойното поле, пишат още руските наблюдатели. Това създаде елитни групи, които имат бъдеще във войската и след края на войната.

Водещи издания говорят за прелом във войната

Множество авторитетни западни издания анализират ситуацията на бойното поле в Украйна и говорят за прелом - в последните три месеца Украйна е поела инициативата на фронта и започва да си връща територии за първи път от 2024 г. насам. Според анализатори всички тези публикации оказват допълнителен натиск в Москва и руският президент трябва да вземе решение как да продължи - дали да приеме предложенията за прекратяване на бойните действия, или да свика мобилизация. Третият вариант е да продължи масираните удари към населените места в Украйна, които дори и при ледената зима не принудиха украинците да капитулират.

И двете воюващи страни спазиха тридневното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп и не си размениха далекобойни удари. След полунощ на 12 май ВВС на Украйна съобщава за изстрелване на авиационни бомби по Суми, Харков и Запорожие, както и групи от десетки дронове към Днипро, Харков и в Черниговска област, както и към Киев, Херсон и Миколаев. Има данни и за движещи се дронове към западните части на страната.

Украински военни анализатори отбелязват, че за трите дни примирие и двете страни са могли да натрупат запаси от дронове и ракети, които да използват сега.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 27 дрона след полунощ на 12 май. В социалните мрежи има данни за атаки по Донецк, окупиран от Русия преди десетина години.

Отговорите ще са огледални

И Украйна, и Русия отбелязаха, че ще отговарят огледално на отправените удари по време на обяеното примирие. В Украйна очакваха Русия да поднови своите атаки, макар че имаше нагласи в международен план, че примирието може да продължи и да се стигне и до преговори вече в лидерски формат.

В своето обръщение за 1538-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че сред приоритетите на военното ръководство сега е намиране на противодействие на управляемите авиационни бомби, на които ВВС на Украйна няма аналог. Тези удари се извършват от бомбардировачи, които обикновено не навлизат на територията на Украйна, което ги прави недосегаеми за зенитните комплекси и възможностите за въздушна отбрана, които Украйна има в момента.

Зеленски каза още, че продължава да търси варианти за доставки на ракети за системите Patriot, включително и чрез съвместно производство в Украйна или в други държави.

"Не виждаме сигнали Русия да се готви за прекратяване на войната и, за съжаление, се готвим за нови удари", посочи украинският президент и допълни, че САЩ все още взимат участие в процесите за търсене на дипломатическо решение на войната, както и че Украйна има подкрепата не само на политическите лидери, но и на обикновените хора в САЩ.

В края на примирието бойните действия запазват своята интензивност

Въпреки липсата на въздушни атаки боевете на фронтовата линия не спряха. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1538-ия ден от войната (11 май) обаче показват, че интензивността им се запазва и в края на обявеното тридневно примирие. Съобщава се за 179 атаки спрямо 180 ден по-рано. Към полунощ няма данни за авиационни бомби. Русия е извършила 2400 артилерийски обстрела към фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 8200 fpv-дрона.

В последните дни се вижда увеличаване на интензивността около Словянск и продължаващи битки към Лиман (17) и Костянтинивка (16). Руски военни кореспонденти съобщават за подобряване на позициите на украинците в Часов Яр и увеличаване на операторите на дронове. В Купянск и Краматорск обаче относителното затишие от началото на месеца продължава. Най-горещата точка остава Покровск, където са регистрирани 32 атаки. Тежки са боевете и около Хуляйполе (20).

Антикорупционните институции повдигнаха обвинения на високопоставен чиновник

Специализираните антикорупционни органи на Украйна - НАБУ и САП, повдигнаха обвинения на бивш ръководител на офиса на украинския президент по подозрения за пране на пари. Институциите не съобщават името му, но от публикуваните видеа се вижда, че става въпрос за Андрий Ермак и схема на стойност към 460 млн. гривни (към 10 млн. долара) чрез строителсто на елитни имоти в покрайнините на Киев.

Според публикации в украински медии Ермак участва като адвокат в тази схема още преди да стане част от президентската администрация (през 2018 година). Вечерта на 11 май следователи отново претърсиха жилището на бившия началник на кабинета на Зеленски, а той отказа коментар на въпросите на журналисти до завършване на следствените действия.

През ноември 2025 г. Зеленски освободи Ермак, след като антикорупционните органи за първи път обискираха дома му. Тогава Ермак коментира пред The New York Times, че не чувства очакваната подкрепа и "заминава за фронта".

Преди дни стана ясно, че той е оглавил една от комисиите в асоциацията на украинските адвокати и се занимава с правната защита и осигуряване на доставки за воюващите на първа линия.

Руски военни кореспонденти отбелязват, че това е обещаният "удар по центровете за взимане на решения" в Киев и заявяват, че НАБУ е част от инструментите за контрол на САЩ в Украйна. След освобождаването на Ермак съюзници на Украйна отбелязаха, че проверката срещу него е доказателство, че в Украйна институциите за борба с корупцията работят и няма недосегаеми.

Володимир Зеленски също не е коментирал публично повдигнатите обвиения срещу бившия си сътрудник Андрий Ермак - обръщението му е записано преди тези събития. Но дори и критици на украинския президент обръщат внимание, че темата се повдига отново, когато Украйна е в подем.