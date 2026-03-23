Илия Проданов: Земеделските ни производители нямат запаси от торове

Към момента земеделските ни производители нямат запаси от торове и купуват само за текущи нужди. За това предупреди Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че в три направления са основните ефекти от конфликта в Иран – петрол, природен газ и амоняк. „При торовете проблемът няма да е само с цената, а е възможно да се появи и риск за наличността. Повишението достига между 25% и 40%. Това оказва влияние върху себестойността на земеделските продукти“, коментира Проданов.

Той напомни, че ликвидността в сектора е доста ниска заради загубите от последните три години и това прави трудна инвестицията в запас от торове.

„Притесненията са големи. Ако природният газ и амонякът започнат да се изчерпват като доставки, ще има недостиг на тор", посочи Проданов. „Ако бъдат намерени доставки на прилични цени, това би било възможност за българските заводи, които се занимават с производството на тор. Капацитетът им е достатъчен за България, а и не само – износител сме за много държави“, посочи той.

Според председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите ситуацията не е за подценяване и изисква много сериозни действия, защото може много бързо и рязко да излезе извън контрол.

Проданов смята, че в нашата страна „с мерките със сигурност вече сме закъснели“. „Полша взе решения и компенсира производителите за високите цени на торовете“, даде пример той и добави, че много държави в Европа също са взели решения много бързо. „У нас тази тема се замрази и никой не я обсъжда. Ако се наложи, може да се стигне до извънредно заседание на Народното събрание. Протести също не са изключени, тъй като производителите са поставени до стената“, категоричен е Проданов.

Той се надява Европа да си постави ясна цел как да направи производството си конкурентоспособно и на такава цена, за да може да бъде реализирано на световния пазар. „В противен случай земеделските производители губят желание да произвеждат и няма просто да фалират, а ще се откажат. Много скоро може да няма връщане назад“, прогнозира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Какво ще направят в кризата най-големите производители на тор в света – Индия и Китай? Къде ще търсят алтернатива при доставката на суровини европейските заводи? Очаква ли се глобално поскъпване на цените?

