Електромобилите щурмуват отчаяно САЩ преди края на федералните стимули

Американците са купили 438 500 електрически автомобили през третото тримесечие на годината, тъй като потребителите са побързали да се сдобият с такъв тип превозно средство преди изтичането на федералните стимули на 30 септември, съобщава Bloomberg.

Покупките - най-големият обем за едно тримесечие в историята на статистиката, съставляват 11% от всички продажби на нови автомобили в САЩ, надминавайки предишния рекорд от 8,7%, изчислява консултантската фирма Cox Automotive.

Подготвяните по-достъпни модели за следващата година биха могли да помогнат на компаниите в САЩ да запазят инерция при продажбите, но анализаторите очакват сделките с електрически превозни средства да намалеят през следващите месеци заради отпадането на федералните стимули.

Стефани Валдес Стрийти от Cox Automotive посочва, че електрическите превозни средства биха могли да формират една четвърт от всички продажби на нови автомобили в САЩ до 2030 г. Това е „значително под предвидените по-рано 50%, но със сигурност излиза от категорията „ниша“.

Броят на продажбите подчертава сложна динамика за автомобилните компании и застъпниците за екологичен транспорт: милиони американци искат електромобили, но сравнително високите цени остават главна пречка за тяхното по-бързо приемане.

Продажби на електромобили в САЩ по тримесечия. Графика: Bloomberg

Tesla Inc. все още доминира на американския пазар на електромобили и успя да отбележи скромен ръст в продажбите през последното тримесечие след месеци на слаби резултати. Въпреки това група конкуренти бързо скъсяват разликата с лидера, свивайки дела на Tesla до 41% от 80% преди четири години.

General Motors Co. набира скорост при продажбите на електрически превозни средства. Компанията вече държи 15% от този пазар в края на третото тримесечие, водена от новия Chevrolet Equinox, който се нарежда на трето място в класацията на най-продаваните електромобили в САЩ. Преди година делът на GM беше само 10%.

Според BloombergNEF близо половината от покупките на електрически превозни средства в САЩ през първата половина на годината са направени без никакви федерални стимули. И сега в САЩ има поне 11 електрически превозни средства с начални цени под средната.

Класация на най-продаваните електрически модели в САЩ през третото тримесечие. Източник: Cox Automotive/Bloomberg

Пътят напред за електрическите превозни средства обаче изглежда труден, поне в краткосрочен план. Без федерални стимули BloombergNEF прогнозира, че 27% от американския пазар ще бъде електрифициран до 2030 г. в сравнение с оценката от 48% преди година. През текущото тримесечие S&P Global очаква електрическите модели да съставляват по-малко от 7% от продажбите на нови автомобили в САЩ.

„Проблемът с достъпността ще се изостри“, изтъква Питър Нейгъл, заместник-директор в S&P. „Това наистина ще бъде моментът на оцеляване“, добавя той.

Междувременно пазарът на употребявани електромобили процъфтява, захранен от по-достъпни модели. BloombergNEF очаква на пазара да се появят поне девет нови електрически автомобила на цена под 40 хил. долара през следващите три години.

Главният изпълнителен директор и президент на Volvo Car Хакан Самюелсон заяви, че компанията му ще направи „огромна крачка“ през следващата година в предлагането на електрически коли с по-голям пробег и по-ниски цени.

„Индустрията ще бъде електрическа — няма връщане назад“, категоричен е той.