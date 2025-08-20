Porsche се готви да закрие своето звено за разработка и производство на батерии

Германският производител на премиум автомобили Porsche планира да закрие дъщерното си дружество за производство на батерии Cellforce. Компанията планира да съкрати около 200 от своите 286 служители, съобщава Spiegel.

Останалият персонал е фокусиран върху звеното за научноизследователска и развойна дейност в Кирхентелинсфурт, Швабия.

В края на април Porsche обяви, че не възнамерява да продължи да управлява самостоятелно дъщерното си дружество за батерии. Наскоро компанията посочи, че все още търси инвеститори в бизнеса.

Представители на BMW посетиха Кирхентелинсфурт в началото на август. Твърди се, че отбранителните компании също се интересуват от някои части на Cellforce за разработване на батерии за военни дронове.

За Porsche внезапният край на Cellforce е повратна точка за по-широката стратегия за електрификация. Главният изпълнителен директор Оливер Блуме първоначално възнамеряваше да превърне производителя на спортни автомобили в пионер в областта на електрическите автомобили със собствено производство на батерии. Сега Блуме, който ръководи и компанията майка на Porsche, Volkswagen Group, заплашва да се оттегли от тези амбиции.

Амортизацията на производствените мощности на Cellforce струва на Porsche 295 млн. евро. От 2021 г. насам милиарди евро вероятно са влезли в Cellforce, без да е произведена нито една батерия, която да подсказва готовност за търговско производство.

Политически проблеми

Всички служители на звеното са поканени на общо събрание следващия понеделник (25 август). Главният директор по развитието на Porsche, Михаел Щайнер, ще говори на събитието. Много служители на Cellforce са заплашени да останат без работа, защото, за разлика от компанията майка, няма гаранции за техните работни места.

Кай Лампартер от профсъюза IG Metall в Ройтлинген призовава Porsche да не обявява масови съкращения преди да бъде сформиран работнически съвет през септември.

Проблеми се задават и от политическа гледна точка. Очаква се Блуме да докладва на министър-председателя на провинция Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман. Неговото правителство отпусна на Cellforce финансова инжекция от десетки милиони евро. Сега властите може да поискат възстановяване на сумата.