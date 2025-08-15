Германски доставчици на Mercedes и Porsche обявяват фалит поради липса на поръчки

След като семейна фирма от Ройтлинген обяви несъстоятелност само преди няколко дни, засягайки приблизително 460 работни места, друга компания от града в Югозападна Германия е изправена пред финансови затруднения. Krämer Automotive Systems GmbH обяви несъстоятелност в компетентния окръжен съд в Тюбинген, съобщава Merkur.

Според наличната документация, Krämer е подала молба за несъстоятелност на 17 юли. Съдът е назначил адвокат от кантората Walter Riegger Partner за временен синдик. В момента кантората представлява и производител на осветителни тела, чиято несъстоятелност засяга съоръжения в две федерални провинции.

Както регионалната медия Reutlinger Generalanzeiger (GEA) научи от синдика по несъстоятелност Дирк Поф, че причината за финансовите затруднения на Krämer се дължи предимно на голям договор, който компанията не е успяла да си осигури. Заплатите на служителите на концерна в Ройтлинген са покрити за три месеца от обезщетения по несъстоятелност.

„Сега проучваме дали е възможно устойчиво продължаване на дейността“, обяснява Поф.

Krämer е основана през 1974 г., като през следващите години се мести в Ройтлинген. Доставчикът на автомобили от Баден-Вюртемберг е специализиран в информационно-развлекателни системи и цифрови купета, инсталирайки тези системи в луксозни автомобили.

На уебсайта на компанията са посочени базираните в Щутгарт автомобилни производители Porsche и Mercedes-Benz, както и Bentley и Jaguar, като основни клиенти.

Миналата година големите автомобилни производители отчетоха слаби продажби и намаляващи приходи. Това доведе до обявяване на широки съкращения на работната сила сред същите тези компании. Свиването на работните места при Volkswagen е част от програма за ефективност, която трябва да засили конкурентоспособността на компанията и да я подготви за бъдещето.

Mercedes също обмисля програми за строги икономии и за възможни съкращения на работните места от известно време. Наскоро Wirtschaftswoche съобщи, позовавайки се на запознати с темата източници, че компанията може да заличи до 20 хил. работни места през следващите няколко години.

Автомобилната индустрия е ключов сектор за германската икономика. Милиони работни места зависят пряко или косвено от нея. Тенденцията на преминаване към електрическа мобилност обаче представлява предизвикателство за германските производители. Мнозина са разчитали на дизеловата технология твърде дълго и са закъснели с инвестициите в електрификация. Сега тези компании имат малък шанс да се конкурират с новите, силно субсидирани производители от Китай.