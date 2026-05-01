Chevron: Енергийната система е под изключително напрежение

Световните запаси от петрол се изчерпват на фона на началото на третия месец от войната между САЩ и Израел с Иран. Това притеснява петролния гигант Chevron, чийто главен изпълнителен директор увери, че компанията разговаря с американската администрация „почти постоянно“.

„Това със сигурност е сценарият, който ни тревожи“, каза главният изпълнителен директор Майк Уърт в петък в интервю за CNBC, цитирано от Bloomberg. „Ако не възстановим предлагането, търсенето ще трябва да намалее в различни сектори на икономиката. Това е голямата загриженост, която всички имат, докато се опитваме да избегнем сценарий, при който това стигне до крайност“, допълва той.

Уърт, който добави, че компанията му разговаря с администрацията на Тръмп „почти постоянно“, е поредният мениджър от американски петролен сектор, който споделя опасения, че световните петролни резерви, съхранявани на сушата и в морето, може да се изчерпят, ако Ормузкият проток остане затворен. ConocoPhillips предупреди в четвъртък, че „критичен недостиг“ на петрол за някои зависими от вноса държави е неизбежен.

Конфликтът вече е подкопал търсенето на петрол, а търговците на суров петрол предупредиха за предстоящ по-голям удар върху пазара.

Няма начин да се заобиколи ефективното затваряне на Ормузкия проток, през който обикновено преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ, добави Уърт.

„Световната енергийна система продължава да е под изключително напрежение“, каза той.

По-рано през деня беше публикуван и отчета за тримесечието на компанията. От него става ясно, че коригираната печалба за акция на Chevron е достигнала 1,41 долара, което е с 51 цента над очакваното. Компанията получава тласък от растящите цени на суровия петрол и газа, както и новия ѝ дял в мащабно находище в Гаяна.