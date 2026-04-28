Войната в Иран доведе до най-големия шок с доставките на петрол в историята

Войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток извадиха от пазарите 10 млн. барела на ден и това е най-големият шок с доставките досега в историята, отбелязва Световната банка в своя преглед на цените на суровините.

Институцията обръща внимание, че преди войната през пролива са преминавали 35% от световната морска търговия с петрол и 20% с петролни продукти, както и 20% от доставките на втечнен газ. Но районът е от ключово значение за доставките на торове, алуминий (който поскъпна с 10% през март), както и за химически вещества за много индустрии като например сяра и други.

Обявяването на крехко примирие и заявките за отварянето на протока на този етап все още не са дали видим резултат по отношение на доставките на пазарите, посочва още Световната банка. Институцията променя съществено и прогнозите си за цената на петрола и на други продукти в следствие от кризата.

Основното допускане на Световната банка е, че острата фаза на конфликта ще приключи до края на май. Но дори и Ормузкият проток да бъде изцяло отворен тогава, то възстановяването на търговските доставки до приблизително нивата отпреди войната ще се случи около последното тримесечие на годината - очаквано през октомври. При това положение от Световната банка очакват ръст на цените на суровините като цяло с 16%, което ще е първото годишно повишение от 2022 година насам.

За енергийните продукти средното увеличение за тази година е от 24%.

Сортът "Брент" записа най-резкия си скок на цената през март - от 72 долара за барел в края на февруари (в които вече се включваше премия за геополитически рискове) до 118 долара за барел в края на март.

През април има леко успокояване - до около 90 долара за барел, но това ниво е с близо 50% повече спрямо началото на 2026 година. Прогнозата на Световната банка е, че ако острата фаза на конфликта приключи през май, то цената на водещия сорт петрол ще бъде около 86 долара за барел. Това е корекция от 26 долара за барел нагоре спрямо очакванията през януари.

Ако няма скорошно решение на кризата, цената на "Брент"-а ще се движи в диапазона 95 -115 долара за барел.

Конкуренцията в търсенето повиши цената на втечнения газ с 94% в Азия и с 56% в Европа. Поскъпват и торовете, което ще доведе и до ръст на цените на хранителните продукти, отделно и при металите се очаква рекордно поскъпване. Цената на златото и на среброто обаче ще се движат около нивата от 2015-2019 година, а металите като цяло ще поскъпнат с около 17 на сто.

Всичко това ще има най-сериозен ефект върху икономиките на развиващите се пазари, допълва още Световната банка. Очакванията са за забавен растеж и по-малко нови работни места.

Рисковете

Основен риск през тази година е прекъсването на доставките да се окаже по-сериозно от очакваното, което ще увеличи цените. Доставките на петрола са показателни за развитието на кризата. Ако те се нормализират и до 2027 година се върне излишъкът на пазара, цената на петрола може да падне под очакваното за догодина.

Световната банка обаче предупреждава и от риск от ниските цени, отчитайки че в края на 2025 година петролът (сорт "Брент") се търгуваше под 60 долара за барел, а намаленото търсене щеше да остави излишни около 4 млн. барела на ден. Това е най-големият излишък от времената на пандемията от коронавируса, който се дължи най-вече на забавеното икономическо развитие в някои части от света, както и масовото навлизане на електромобилите.

Кризата в Близкия изток има потенциала и да забави световния икономически растеж, което обратно - ще понижи цените на основните суровини (защото ще липсва търсене). При това положение дори и пълното затваряне на протока може да бъде компенсирано с месеци от алтернативни източници на петрол и биогорива, както и от петролните резерви.

При втечнения газ обаче продължителното затваряне ще води само до допълнително поскъпване, защото няма много алтернативи. Цените на торовете също ще се увеличат съществено - производството зависи от природния газ, както и заради блокираните доставки. Това ще има отражение и върху цените на храните.

Прогнозите на Световната банка са за нестабилни доставки на храните - ако цената на петрола се задържи на нивото от 100 долара за барел, 45 млн. души допълнително ще бъдат в риск по отношение на доставките на храни.

По отношение на каналите на доставка на суровини войната в Близкия изток е просто поредната криза след коронавируса, руската инвазия в Украйна и търговските войни на САЩ.