Европа е заделила 10 млрд. евро за смекчаване на удара от енергийните сътресения

Страните членки на Европейския съюз са се ангажирали да предоставят над 10 млрд. евро, за да предпазят потребителите и бизнеса от нарастващите цени на електроенергията в резултат на войната в Иран, съобщава институтът Bruegel, цитиран от Bloomberg.

Разходите не са били използвани ефективно, като близо четири пети от мерките, например общи данъчни облекчения, са били зле насочени, сочи изследването на базирания в Брюксел институт. Част от предложената подкрепа не е съобразена със съвета на Европейската комисия помощта да бъде временна и да не повишава търсенето.

Испания държи почти половината от общата помощ, а Германия е на второ място по най-високи разходи.

Сътресенията на енергийния пазар влошават икономическите перспективи за Европейския съюз, като натискът върху бюджетите на правителствата вероятно ще продължи да нараства, ако конфликтът не бъде прекратен. Това нанася удар както на растежа, така и на инфлацията в Германия, най-голямата икономика на Европа, а италианският премиер Джорджа Мелони предупреди миналата седмица, че страните членки на ЕС имат фискална възможност да смекчат удара от по-високите цени.

Европейските страни се насочват към фискални мерки, за да избегнат енергийните проблеми. Графика: Bloomberg LP

Конфликтът в Близкия изток избухна в момент, когато 27-те страни членки на ЕС все още се бореха с последиците от нашествието на Русия в Украйна през 2022 г., което тласна цените на природния газ до рекордни върхове. По време на тази енергийна криза правителствата на страните членки на ЕС заделиха и разпределиха над половин трилион евро за подкрепа на потребителите.

„Лошата новина е, че правителствата на страните от ЕС изглежда не са научили много от енергийната криза през 2022 г.“, казва Симоне Талиапиетра, анализатор в „Брюгел“. „Въпреки всички препоръки на европейските и международни институции те всъщност отдават приоритет на бързи и нецеленасочени мерки. Това е социално несправедливо и може да задълбочи проблема още повече, като стимулира търсенето в период на недостиг“, допълва той.

Лидерите на ЕС призоваха миналата седмица за нови мерки, които да помогнат за смекчаване на удара от нарастващите цени на енергията, като заявиха, че план, предложен от Комисията, който предвижда по-голяма координация, мерки за авиационното гориво и намаляване на акцизите върху енергията, е недостатъчен.

Испанският премиер Педро Санчес призова за нови средства за електрифициране на икономиката, по-гъвкави фискални правила и данък върху свръхпечалбата на енергийните компании. Правителството му предприе намаялване на ДДС върху горивото, тока и газа и предостави директна помощ за секторите на селското стопанство, транспорта и промишлеността.

Комисията заяви, че от началото на войната в Иран ЕС е платил допълнителни над 20 млрд. евро за изкопаемите горива, които използва.

Цените на петрола нараснаха отново във вторник, като фючърсите върху сорта Брент прибавят 2,5% и достигат над 110 долара за барел.