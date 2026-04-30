ООН: Войната в Близкия изток ускорява енергийния преход

Войната в Иран ускорява прехода към възобновяема енергия, тъй като правителствата по света се стремят да намалят бързо уязвимостите във веригата на доставки, заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) Саймън Стил, цитиран от Bloomberg.

„Тези, които се стремят да поддържат света зависим от изкопаемите горива, неволно ускоряват глобалния възход на възобновяемите енергийни източници“, изтъкна Стил по време на среща на високо ниво между служители на ООН по въпросите на климата и Международната агенция по енергетика (МАЕ).

След нападението на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари покачващата се цена на петрола и газа принуди правителствата по света да преосмислят политиките си за енергийна сигурност. По-рано този месец МАЕ заяви, че продължаващият конфликт в Близкия изток вече напълно е „преобърнал“ глобалните перспективи за потреблението на петрол, тъй като търсенето показва признаци на трайно изместване към други източници на енергия.

Шокът, причинен от войната с Иран, ускорява тенденция, която беше започнала, изтъква Стил.

„Миналата година инвестициите в чиста енергия трябваше да бъдат двойно по-големи от тези в изкопаемите горива“, коментира още той, добавяйки: „Възобновяемите енергийни източници предлагат по-безопасна, по-евтина и по-чиста енергия, която не може да бъде ограничена от тесни проливи или глобални конфликти“.

Според него сега има „толкова много правителства, [които] засилват плановете за възобновяема енергия до максимални скорости: за да възстановят националната сигурност, икономическата стабилност, конкурентоспособността, политическата автономност и основния суверенитет“.

Натискът върху потребителите от по-високите цени на горивата и електроенергията би могъл да помогне за преминаването към по-чиста енергия, изтъква бившия премиер на Австралия Кевин Ръд.

„Нека се възползваме от възможността, която ни предоставя това, което се случва в Иран и Ормузкия проток, и – честно казано – от шока, който изпитват работещите хора по целия свят по отношение на продължаващата зависимост от въглеводороди“, коментира Ръд от Мелбърн.

По-рано този месец Международният валутен фонд (МВФ) сви прогнозата си за растежа на световната икономика до 3,1% за 2026 г. Очакванията за 2027 година останаха без промяна – на ниво от 3,2%.