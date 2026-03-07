IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Технологичните компании в САЩ ще се сблъскат с неприятен енергиен проблем

Мрежите не са готови да поемат увеличеното потребление, свързано с новите проекти за изкуствен интелект

15:40 | 07.03.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Големите технологични компании се състезават за развитието на изкуствения интелект, но плановете им могат да се изправят пред неприятен проблем - ограниченията на енергийната мрежа в САЩ, пише колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. Той цитира плановете на компании, сред които Microsoft, Amazon, Alphabet  и Meta, да инвестират над 600 млрд. долара в проекти, свързани с изкуствен интелект.

Тези заявления започват да тревожат компании в енергийния сектор и има защо, смята анализаторът на фона на тесните места на мрежата и бавното ѝ разширение,както и регулаторните пречки и бюрокрацията. Центровете за бази данни, използвани за обучението на изкуствения интелект, се нуждаят от голечи количества електроенегия и охлаждане.

Експанзията на тези центрове, често в отдалечени места изискват изграждането на собствени електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници или газ, а също така технологичните компании имат интерес към ядрените технологии.

Според консултантската компания Cleanview 46 центрове за бази данни планират да изградят собствени електроцентрали, основно на газ. Това може да се превърне в тенденция, смята Бусо, цитирайки и коментарите на американския президент Доналд Тръмп в речта му за състоянието на съюза наскоро. В нея той отбеляза, технологичните компании могат да изградят собствени централи, за да не предизвикват ръст на цената на електроенергията за другите потребители.

Свързани статии

Според правителствените данни обаче вече има натиск върху цените - през последните две години потреблението на електроенергия в САЩ е рекордно. През 2025 г. достига до почти 4200 тераватчаса. Средната цена в САЩ се е повишила със 7%. Прогнозите на Международната агенция за енергетика (МАЕ) сочат, че търсенето на електроенергия в САЩ ще расте със средно 2% в периода 2025 - 2030 година, тоест два пъти по-бързо спрямо последните две години.

При това положение проблемите могат да възникнат много скоро. Според PJM Interconnection,  най-големият оператор на енергийни мрежи в САЩ, действащ в 13 щата, през 2027 г. енергийата мрежа може да няма достатъчен капацитет и да има риск от прекъсване на електрозахранването.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:04 | 07.03.26 г.
икономиката на САЩ изкуствен интелект енергийни мрежи
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 0
cyclop
преди 12 часа
Може би ако се заменят колите и камионите от изкопаеми горива за електромобилчета, ще се помогне на ограниченията на енергийната мрежа в САЩ?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още