Технологичните компании в САЩ ще се сблъскат с неприятен енергиен проблем

Големите технологични компании се състезават за развитието на изкуствения интелект, но плановете им могат да се изправят пред неприятен проблем - ограниченията на енергийната мрежа в САЩ, пише колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. Той цитира плановете на компании, сред които Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, да инвестират над 600 млрд. долара в проекти, свързани с изкуствен интелект.

Тези заявления започват да тревожат компании в енергийния сектор и има защо, смята анализаторът на фона на тесните места на мрежата и бавното ѝ разширение,както и регулаторните пречки и бюрокрацията. Центровете за бази данни, използвани за обучението на изкуствения интелект, се нуждаят от голечи количества електроенегия и охлаждане.

Експанзията на тези центрове, често в отдалечени места изискват изграждането на собствени електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници или газ, а също така технологичните компании имат интерес към ядрените технологии.

Според консултантската компания Cleanview 46 центрове за бази данни планират да изградят собствени електроцентрали, основно на газ. Това може да се превърне в тенденция, смята Бусо, цитирайки и коментарите на американския президент Доналд Тръмп в речта му за състоянието на съюза наскоро. В нея той отбеляза, технологичните компании могат да изградят собствени централи, за да не предизвикват ръст на цената на електроенергията за другите потребители.

Според правителствените данни обаче вече има натиск върху цените - през последните две години потреблението на електроенергия в САЩ е рекордно. През 2025 г. достига до почти 4200 тераватчаса. Средната цена в САЩ се е повишила със 7%. Прогнозите на Международната агенция за енергетика (МАЕ) сочат, че търсенето на електроенергия в САЩ ще расте със средно 2% в периода 2025 - 2030 година, тоест два пъти по-бързо спрямо последните две години.

При това положение проблемите могат да възникнат много скоро. Според PJM Interconnection, най-големият оператор на енергийни мрежи в САЩ, действащ в 13 щата, през 2027 г. енергийата мрежа може да няма достатъчен капацитет и да има риск от прекъсване на електрозахранването.