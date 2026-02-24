Технологичните гиганти ще инвестират 650 млрд. долара в изкуствен интелект през 2026 г.

Очаква се американските технологични гиганти Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft да инвестират тази година общо около 650 млрд. долара за разширяване на инфраструктурата, свързана с изкуствен интелект, сочи анализ на компанията за управление на активи Bridgewater Associates, цитиран от Ройтерс. Това би било рязко увеличение спрямо инвестираните 410 млрд. долара през 2025 г.

В писмо до клиентите си съуправителят на инвестиционния отдел на Bridgewater Грег Дженсън заявява, че бумът на изкуствения интелект е навлязъл в „по-опасна фаза“, белязана от експоненциално нарастващи инвестиции във физическа инфраструктура и все по-голяма зависимост от външен капитал.

„Търсенето на изчислителни мощности продължава да надвишава значително предлагането, което кара хипермащабните компании да инвестират още по-бързо, за да се опитат някой ден да изпреварят търсенето“.

Четирите компании вече са ограничили значително обратното изкупуване на акции, за да помогнат за финансирането на скока в капиталовите разходи, отбелязва Дженсън.

Според него мащабът на разходите създава значителни рискове, ако нещо се обърка.

Anthropic и OpenAI ще се нуждаят от значителни пробиви в продуктите си, за да си осигурят подкрепа за мащабни окончателни набирания на средства преди евентуалните си първични публични предлагания, смята той. Без надежден път към огромни печалби те биха могли да се затруднят да оправдаят високите оценки и големите капиталови изисквания.

Освен това, тези продукти излагат на значителни рискове други сектори, като софтуерни компании и доставчици на данни, обяснява той, посочвайки неотдавнашните разпродажби на акции на софтуерни компании.

„Вече не е възможно лидерите в областта на изкуствения интелект да задоволят очакванията на инвеститорите си, без да създават екзистенциални рискове за други сектори, като софтуерния“, добавя той.

Извън фондовите пазари, Дженсън е на мнение, че разходите за инвестиции в технологии остават значителен „натиск за растеж в САЩ“.

Bridgewater оценява, че инвестициите в технологии са добавили около 50 базисни пункта към растежа на БВП на САЩ през 2025 г. и могат да осигурят около 100 базисни пункта подкрепа през тази година.

Въпреки това бумът на разходите може да засили инфлацията в областта на технологиите и комуникационното оборудване и да доведе до повишение на цените на електроенергията в някои региони.

Сериозна корекция на фондовия пазар може да подкопае растежа и да ограничи способността на компаниите да набират капитал, подобно на дотком балона през 2000 г., посочва Дженсън, но добавя, че последните движения са много по-малки.

Meta ще похарчи десетки милиарди долари за чипове на AMD

Meta Platforms Inc. ще внедри оборудване за центрове за данни с мощност 6 гигавата, базирано на процесори от Advanced Micro Devices Inc., стана ясно днес. Мащабната сделка бележи успех в опитите на производителя на чипове да настигне Nvidia Corp, пише Bloomberg.

Meta ще закупи чипове и компютри на AMD, предназначени за работа с модели за изкуствен интелект, за период от пет години, започващ през втората половина на 2026 г. Според главния изпълнителен директор на AMD Лиса Су серията от трансакции ще струва „десетки милиарди” долара на гигават.

Като част от споразумението Meta ще получи варанти за покупката на 160 млн. акции на AMD на етапи, съобщиха двете компании. Акциите ще бъдат прехвърлени, когато проектът и цената на акциите на AMD достигнат определени етапи, превръщайки Meta в основен акционер в производителя на чипове.

Споразумението е поредната стъпка в колосалната инвестиционна кампания на Meta, собственик на Facebook и Instagram. Главният изпълнителен директор Марк Цукерберг направи изкуствения интелект основен приоритет на компанията, като се ангажира да инвестира стотици милиарди долари в изчислителен капацитет.

Миналия месец той обяви нова инициатива, наречена Meta Compute, която е фокусирана върху изграждането на „десетки гигавата през това десетилетие и стотици гигавата или повече с течение на времето“, за да се осигури стратегическо предимство пред конкурентите.

За AMD сделката означава, че успява да не изостане от по-големия си конкурент Nvidia, който миналата седмица обяви собственото си сътрудничество с Meta. Сделката потвърждава, че разходите за оборудване за изкуствен интелект продължават да нарастват въпреки опасенията на някои инвеститори от инвестиционен балон.