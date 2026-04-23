Войната в Иран връща търсенето на покривни солари в Европа

Войната в Иран върна търсенето на покривни соларни системи в Европа - те са един от начините домакинствата и бизнесът директно да намалят сметките си за електроенергия, пише Ройтерс. През миналата година за първи път от десетилетие инсталираните покривни солари са намалели, отчита още агенцията.

Войната в Близкия изток сега показа още веднъж, че Европа продължава да бъде зависима от вноса на енергоресурси и решението на тази криза е насърчаване на местните източници, казват търговци на соларни панели на едро от Германия. Повтарящите се енергийни кризи показват, че ВЕИ секторът е прав, казват още те.

Все още няма обобщени официални данни за Европа, но в Германия, както и в Холандия - едни от водещите пазари на покривни панели, съобщават за силно търсене. Хората купуват най-вече цялостни системи - с панели, батерии и възможности за зареждане на електромобили, което позволява използването на излишната енергия в по-късен етап. По-голямата част от тези съоръжения се произвеждат в Китай, където има свръхкапацитет за производството, който стига да задоволи два пъти очакваното търсене от панели през тази година.

Един от най-големите търговци на енергия в Европа - Eon, който продава и оборудване за соларни централи и батерии, съобщава като цяло за увеличено търсене на батерии в последните месеци. Заявките са с ръст от около 40%-50% и това не е сезонно, смятат от компанията.

В германската Solarhandel24, която търгува с соларни панели, продажбите през март са се утроили до 80 млн. евро, а през април също очакват силно увеличение на приходите - до около 60 млн. евро. Ръководството планира да наеме 85 души, или около една трета от сегашния екип, които да изпълнят направените заявки.

Техният конкурент Enpal наблюдава същите тенденции - през март поръчките са се увеличили с 30% до 130 млн. евро. През април също има ръст от около една трета до 120 млн. евро.

Един от малкото европейски прозводители на оборудване за соларни панели - SMA Solar, съобщава за ръст на търсенето, а акциите му са поскъпнали с 50% от началото на войната в Иран.

В Германия цялостната система струва между 10 хил. и 20 хил. евро. През 2025 година започна да се наблюдава отдръпване, защото и правителството спря субсидиите за поставяне на покривни панели. Сега интересът отново се повишава, казват още търговците.