Евтините батерии постепенно изместват изкопаемите горива като пикова мощност

Цените на батериите за съхранение на електроенергия паднаха с 27% до рекордно ниско ниво през миналата година, подобрявайки възвръщаемостта на проекти за съчетаване на оборудването с възобновяеми енергийни източници. Това може да помогне за справяне с ограниченията на слънчевата и вятърната енергия, пише в анализ Bloomberg. Сред причините за по-ниските цени са подобрения при дизайна на батериите, както и увеличената конкуренция.

Така референтната изравнена цена на електроенергията за самостоятелен проект за четиричасова батерия е намаляла до 78 долара за мегаватчас и се очаква да падне до 58 долара за мегаватчас до 2035 г., се казва в доклад на BloombergNEF. В него се посочва още, че намаляващите цени за съхранение ще помогнат за по-ефективното балансиране на системата, което ще ограничи използването на изкопаеми горива като пиков капацитет.

Иновациите и конкуренцията могат да доведат до допълнитело намаляване на разходите за производство на соларна енегия в размер на 30% до 2035 година и над 20% за вятърните проекти.

Увеличаването на батерийните мощности е от ключово значение за повечето държави, защото вече има видимо претоварване на мрежите от вятърната и соларната енергия, генерирана през деня. Зелената енергия пък започва да се доказва като устойчива - например при ледената вълна, обхванала САЩ през тази зима, или в развиващите се страни, където е по-евтина от произвежданата от изкопаемите горива.

По данни на BNEF изграждането на батерийни мощости (без ПАВЕЦ) ще се увеличи с една трета през 2026 г. до 122,5 гигаватчаса, водено от растежа в Европа, Близкия изток, Африка и Южна Америка