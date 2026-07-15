Bloomberg: Първото устройство на OpenAI ще е мобилен умен гласов асистент без екран

Дългоочакваното навлизане на OpenAI на пазара на потребителски устройства се очаква да започне с мобилен умен гласов асистент без екран, проектиран с идеята да бъде нов тип домашен компютър в епохата на изкуствения интелект, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Продуктът – все още в процес на разработка – е предназначен да служи като човекоподобен AI спътник, който живее в дома, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като проектът все още не е обявен. Той ще помага за управлението на уредите в умния дом, възпроизвеждането на медийно съдържание, отговарянето на въпроси, реагирането на съобщения и ще използва пълния набор от възможности, предлагани от ChatGPT на OpenAI, добавят те.

Устройството представлява решаваща следваща стъпка за OpenAI – водещ разработчик на модели за изкуствен интелект, който се готви за първично публично предлагане (IPO) през следващите месеци. Този ход ще вкара компанията в по-ожесточена конкуренция с фирми като Apple, Amazon.com и Google (част от Alphabet), като тази инициатива вече срещна известна съпротива.

Apple заведе дело срещу OpenAI миналата седмица, като обвини компанията в кражба на търговски тайни, за да ускори разработването на устройства. Но според OpenAI устройството се различава значително от всичко, което Apple предлага на пазара днес, и е малко вероятно то да нарушава търговски тайни, принадлежащи на производителя на iPhone, заявяват източниците.

Успехът на OpenAI в областта на хардуера ще зависи от въвеждането на новаторски подход на пазара – нещо, към което компанията се стреми с умния асистент. Според източниците технологията на устройството например цели да става все по-персонализирана и проактивна, докато с течение на времето придобива по-задълбочено разбиране за собственика си.

OpenAI иска устройството да предвижда нуждите, да предоставя информация проактивно и да служи като експерт за своя потребител, казват те.

OpenAI вярва, че отличителната черта на продукта ще бъде неговата личност и способността му да установява връзка с потребителите на човешко ниво. Гласовият асистент включва механични елементи, които могат да се движат самостоятелно, създавайки усещането, че е жив, а не просто обект, който реагира на команди. Устройството също така ще използва лична информация, като например имейли, за да разбира по-добре своя собственик.

Целта е устройството да се възприема като спътник и да се превърне във физическо въплъщение на ChatGPT на OpenAI. Все пак точните планове могат да се променят, докато компанията преминава през процеса на разработка и юридическите процедури. Представител на OpenAI е отказал коментар.

Комуникационните способности на устройството ще разчитат на по-усъвършенствана версия на гласовия режим на ChatGPT – GPT-Live, който OpenAI пусна този месец. Новият гласов режим е проектиран да се държи по-скоро като човек. Той може да слуша и да говори едновременно, да се адаптира по-естествено по време на разговори и бързо да обработва информация.

Въпреки че новият продукт прилича на гласов асистент, от OpenAI го описват като пръв по рода си: компютър, създаден за изкуствен интелект, който да помогне на заетите хора да бъдат по-продуктивни. Той включва камера и други сензори, които му помагат да разбере заобикалящата среда и контекста на потребителя, както и усъвършенствани AI модели, надхвърлящи тези, налични в обичайните умни високоговорители.

Друга основна разлика е, че устройството разполага с презареждаща се батерия, което позволява да се пренася от стая в стая през целия ден.

За да разшири бизнеса си с устройства, OpenAI похарчи 6,5 млрд. долара миналата година за придобиването на io Products – стартъп, съоснован от ветерана в дизайна на Apple Джони Айв.

Отделът за хардуер на OpenAI работи по около пет различни продукта, но планира да започне с умния асистент. Целта е устройството да бъде представено още тази година, а пускането му на пазара да се осъществи през 2027 г., макар че това може да се промени в зависимост от хода на съдебното дело. Apple иска съдебна заповед срещу хардуера на OpenAI, което би могло да забави възможността за продажба на устройствата.

В бъдеще OpenAI планира да разработи мобилно устройство с изкуствен интелект, способно да замести смартфона. Компанията проучва и продукти за носене, включително медальон, и проявява интерес към домашните роботи.