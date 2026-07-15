Пазарите продължават да игнорират геополитическия риск с фокус върху технологичния сектор

Ескалацията на напрежението в Близкия изток предизвика няколко поредни сесии на спадове на фондовите пазари, като стойността на Nasdaq 100 се понижи с над 2%, а S&P 500 също остана на червено. Въпреки това инвеститорите продължават до голяма степен да игнорират геополитическия риск. Това коментира Ивайло Чаушев, основател на SmartFlow Trading, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Виждаме сериозен ръст при цените на петрола, но реакцията на фондовия пазар остава сравнително умерена. Това показва, че засега инвеститорите поставят по-голям акцент върху корпоративните резултати и перспективите пред технологичния сектор“, коментира анаизаторът.

Пазарите очакват с голям интерес предстоящия отчет на TSMC, след като компанията вече отчете 36% ръст на продажбите и 68% увеличение на приходите. Според Чаушев това е още едно доказателство, че инвестиционният цикъл в AI инфраструктурата остава изключително силен, а търсенето на високопроизводителни чипове продължава да расте.

„Основният въпрос остава дали TSMC ще повиши прогнозите си и ще успее да запази високите си маржове въпреки значителните инвестиции в 2-нанометровото производство и новите производствени мощности отвъд океана“, коментира той.

Въпреки силните оперативни резултати акциите реагираха слабо, което сигнализира, че очакванията вече са много високи и именно прогнозите на ръководството ще определят следващото движение на сектора, допълни гостът.

Според анализатора фундаменталната картина при производителите на памет остава силна. Очаква се приходите от DRAM паметта да продължат да нарастват, докато сегментът на HBM паметта, използвана в системите за изкуствен интелект, се превръща във все по-голям двигател на пазара.

Въпреки благоприятните фундаментални фактори секторът вероятно ще остане силно волатилен заради високата концентрация на капитал и значителния инвеститорски интерес.

По думите на Чаушев предстоящият сезон на отчетите ще бъде ключов за посоката на пазарите, тъй като инвеститорите ще търсят потвърждение, че силното рали при технологичните компании е подкрепено от реални финансови резултати.

„Основният въпрос е дали печалбите ще оправдаят високите очаквания“, посочва анализаторът. Според него особено внимание ще бъде насочено към ръста на приходите, маржовете и възвръщаемостта от инвестициите в изкуствен интелект.

Материалът не представлява препоръка за вземане на инвестиционно решение.

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