Зелена вълна обзе пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион

Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха борсовата сесия в сряда на положителна територия, като ръстовете бяха поведени от индексите в Южна Корея.

Бенчмаркът Kospi скочи с 6,24% до ниво от 7284,41 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна с 5,8% до ниво от 829,43 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 1,49% до 68 755 пункта, а по-широкият показател Topix отбеляза ръст от 1,22% до 4088,12 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия добави 0,37% до ниво от 8841,1 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,38% до 24,676 пункта, а единствено показателят CSI 300 в континентален Китай се отдръпна от тенденцията и спадна с 0,2% до 4786,78 пункта.

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай е достигнал 4,3% в периода от април до юни, показаха данни на Националното статистическо бюро, публикувани в сряда. Той не отговори на очакванията на икономисти, участвали в допитване на Ройтерс, за растеж от 4,5% и се забавя спрямо нивото от 5% през първото тримесечие.

Растежът през второто тримесечие е и под целта на Пекин за цялата година от 4,5-5% - най-неамбициозната цел от десетилетия, в условията на напрежение с търговските партньори, включително САЩ и Европейския съюз (ЕС), и вялото вътрешно търсене.