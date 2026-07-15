ЕК е стартирала осем наказателни процедури срещу България през юли

Европейската комисия (ЕК) е открила общо осем наказателни процедури срещу България, вкл. за плавилата за защита от т.нар. SLAPP дела срещу работещите в полза на обществения интерес, за условията на приемане на търсещи международна закрила, за процедурите за проверка на автомобилния превоз на опасни товари, правилата за енергийните характеристики на сградите и др.

Това се вижда от юлския пакет с наказателни процедури, публикуван на сайта на ЕК. Процедурите са на първи етап, т.е. изпратено уведомително писмо. Страните имат по 2 месеца да отговорят на писмата, а ако отговорите не удовлетворят Брюксел, европейските власти ще преминат на втори етап на процедурите – мотивирано становище.

ЕК е изпратила уведомително писмо до 17 държави, сред които и България, тъй като не са включили в националното си законодателство преразгледаната директива за единно разрешително. Директивата съкращава до 90 дни крайния срок за кандидатстване за единно разрешително, обхващащо пребиваване и работа, и позволява както на граждани извън ЕС да кандидатстват от чужбина, така и на притежателите на валидно разрешение за пребиваване от държавите членки.

Крайният срок за транспониране на директивата е 21 май 2026 г.

До 12 юни тази година е трябвало да бъде транспонирана директивата за условията за приемане, така че да се осигурят подходящи и сравними условия на живот за търсещите международна закрила. Уведомление е изпратено до 16 страни, вкл. и България.

Срокът за приемането на правилата за SLAPP делата е изтекъл на 7 май. Сред целите на "делата шамари" са журналисти, защитници на правата на човека и организации на гражданското общество. Директивата им предоставя инструменти за борба срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, обхващащи граждански въпроси с трансгранични последици.

С правилата се дава възможност съдилищата да отхвърлят явно неоснователни искове в началото на процеса, предвижда средства за правна защита на целевите лица, както и защита срещу съдебни решения на трети страни.

На 21 май е изтекъл срокът за приемане в националните законодателства на директивата за престъпленията, свързани с околната среда. В световен мащаб това е четвъртата по големина дейност в областта на организираната престъпност, която причинява прогнозни годишни загуби в размер на 80-230 млрд. евро.

Директивата предоставя актуализиран списък на тежките екологични престъпления с по-тежки санкции за нарушения на екологичното право, посочват от ЕК.

На 23 юни е изтекъл срокът за транспонирането на директивата за процедурите за проверки на автомобилния транспорт с опасни товари. Уведомително писмо е изпратено до 14 страни, вкл. и България.

Срокът за транспониране на директивата за акта за вписванията е изтекъл на 5 юни. Промени в директивата правят публичните капиталови пазари на ЕС по-привлекателни, като подобряват достъпа до капитал за по-малките дружества. Предоставя се и по-голяма гъвкавост на инвестиционните посредници за това как плащат за изследвания на трети страни.

Уведомително писмо България е получила и заради забавени законодателни изменения относно предприятията за колективни инвестиции в прехвърлими ценни книжа. В директивата са включени единен набор от правила за справяне с риска от контрагента при сделки с деривати, извършвани от предприятия за колективно инвестиране. Крайният срок за транспониране на тези промени е 25 юни.

Всички 27 страни членки на ЕС са получили уведомителни писма заради директивата за енергийните характеристики на сградите. Срещу 24 страни е стартирана процедура заради законодателството при извънредни ситуации на вътрешния пазар.