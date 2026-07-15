Възстановяването на производителите на чипове тласка нагоре Wall Street*

Водещите индекси на Wall Street се повишават в сряда, водени от поскъпването на акциите на производителите на чипове, докато инвеститорите реагират на нови данни, според които инфлацията в САЩ се охлажда, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,1%. Широкият пазарен показател S&P 500 напредва с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,6%.

Акциите на нидерландския производител на оборудване за полупроводници ASML поскъпват с 3%. По-рано днес компанията повиши прогнозата си за продажбите за втори път тази година.

Цената на книжата на Intel и Lam Research се повишава с по над 2%.

Инвеститорите са по-оптимистично настроени относно развитието на инфлацията, след като председателят на клона на Федералния резерв в Ню Йорк Джон Уилямс заяви в реч, че „има обнадеждаващи причини да се очаква, че инфлацията е достигнала своя връх и ще започне постепенно да се забавя през следващите тримесечия“.

В сряда стана ясно, че индексът на цените на производител (PPI) неочаквано се е понижил с 0,3% през юни, докато икономистите очакваха той да остане без промяна спрямо предходния месец. Това се случва след обявената вчера по-ниска от очакваното стойност на индекса на потребителските цени (CPI), което засили надеждите, че може да няма нужда Фед да повишава лихвените проценти рязко през тази година.

Вероятността за повишение на лихвите на заседанието на централната банка на САЩ през юли спадна до 17% спрямо 42% ден по-рано, според инструмента FedWatch на CME. Пазарите обаче продължават да очакват увеличение по-късно през годината, като трейдърите оценяват на 63% вероятността лихвите да бъдат с 0,25 или 0,50 процентни пункта по-високи след заседанието през септември.

„Макар че енергоносителите изиграха голяма роля за забавянето на ръста на цените, забавянето на инфлацията е доста широко разпространено и обхваща множество категории, което е облекчение за инвеститорите“, коментира Адам Крисъфули, основател на Vital Knowledge. „Въпреки това Фед и икономиката все още не са извън опасност - инфлацията остава ускорена в абсолютни стойности, петролът отново поскъпва, а изкуственият интелект (AI) в момента се оказва силно инфлационен фактор“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,565%, а тази по 30-годишните - до 5,092%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,06% до 100,858 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,67% до 85,3 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,1% до 80,21 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,1 на сто и се търгува на цена от 4065,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.