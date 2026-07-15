ЕС иска от САЩ да освободят от мита вноса на европейски стоки за 150 млрд. евро

Европейската комисия (ЕК) предостави на САЩ списък с продукти от Европейския съюз (ЕС), които Брюксел иска да бъдат освободени от 15-процентните мита, наложени от Вашингтон съгласно търговското споразумение, подписано между двете страни през 2025 г., съобщава Euronews.

Списъкът включва стотици продукти, като сирене рокфор, зехтин, вина, спиртни напитки и бира, тестени изделия, медицински изделия, електрическо оборудване и машини.

Търговският представител на ЕС Матиас Йоргенсен заяви пред евродепутатите във вторник, че списъкът обхваща износ на ЕС на стойност около 150 млрд. евро. Той също така заяви, че продуктите са или „икономически значими“ за блока, или имат „ограничена наличност на вътрешния пазар в САЩ“.

През юли 2025 г. председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп постигнаха споразумение в Шотландия след седмици търговски спорове. Според сделката европейците приемат 15% американски мита върху вноса от ЕС, като същевременно премахват своите налози върху американските промишлени стоки.

Преговорите за освобождаване от мита бяха обявени и в съвместно изявление на Брюксел и Вашингтон, публикувано през август, но САЩ отказаха да започнат преговори, преди ЕС да намали митата върху американски стоки.

След като през май европейските политици постигнаха споразумение и Брюксел премахна митата на 1 юли, сега ЕК се надява да осигури изключения от 15-процентните американски мита.

В съвместното изявление се посочва, че САЩ и ЕС ще „обмислят“ прилагането на митата, съществували преди 2025 г., към продукти, които са „важни за техните икономики и вериги за създаване на стойност“. Тези налози достигат средно около 3,3 процента.

От 2025 г. насам страните от ЕС лобират пред Брюксел, който преговаря от тяхно име по търговски въпроси, за да осигурят по-ниски американски мита или изключения от тези бариери.

Франция, Италия и Испания настояват по-конкретно за по-благоприятни мита за вноса на своето вино в САЩ.

ЕС се надява също така да започне дискусии относно стоманата и алуминия, които все още са обект на 50% мита от страна на Вашингтон.

Йоргенсен заяви, че очаква преговорите за тези продукти да бъдат „трудни“.

„САЩ ясно заявиха, че от съображения за национална сигурност това е област, в която искат да поддържат и защитават производството на САЩ“, заяви той.

Търговските отношения между ЕС и САЩ ще останат „изложени на висок риск от нестабилност“, посоча още Йоргенсен, като подчертава заплахите на Тръмп към страните от ЕС, които налагат дигитален данък на големите американски технологични компании.