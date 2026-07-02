Европа има бюджет за отбрана, сега остава да започне да произвежда достатъчно оръжия

След години на разширяващи се военни бюджети, извънредни разходи за Украйна и поскъпване на акциите на отбранителните компании, европейският стремеж към превъоръжаване сега трябва да докаже, че може да превърне предвидените стотици милиарди евро в оръжия, фабрики и използваем капацитет, пише CNBC.

Въпросът за инвеститорите вече не изглежда да е свързан с търсенето на отбранителни продукти или политическите амбиции, а с това дали оценките са изпреварили способността на индустрията да гарантира подобренията.

Това изпитание привлича все повече внимание преди срещата на върха на НАТО в Анкара, Турция, следващата седмица, където лидерите трябва да направят преглед на напредъка след срещата на върха от миналата година и да определят пътна карта за постигане на новите цели за разходи.

Но пътят от по-високи бюджети до доставени оръжия се оказва труден. Забавянията в обществените поръчки, фрагментираните национални програми, недостигът на работна ръка и обтегнатите вериги на доставка пораждат съмнения относно това колко бързо Европа може да възстанови индустриалната си база.

Натискът нараства от двете страни на Атлантика. Страните от НАТО се споразумяха за драстично увеличение на разходите за отбрана на срещата на върха миналата година, което отразява нарастващата тревожност, че Европа вече може не разчита на закрилата на САЩ.

Натискът се засили, когато военният министър на САЩ Пит Хегсет обяви по-рано този месец преглед на американските сили в Европа и предупреди, че съюзниците, които не изпълнят ангажиментите си за разходите, могат да се сблъскат със съответните последствия. Прегледът, който се очаква да продължи до шест месеца, засилва нуждата от действия в дебата, който вече беше трансформиран от войната на Русия в Украйна и променящия се подход на САЩ към НАТО.

Ситуацията вече трансформира очакванията на инвеститорите. Европейски отбранителни компании като Rheinmetall, BAE Systems и Saab се възползваха от нарастващия брой поръчки след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., тъй като правителствата увеличават военните разходи.

McKinsey изчислява, че основните разходи за отбрана на европейските страни членки на НАТО са се удвоили от 2019 г. насам и биха могли да достигнат около 800 млрд. евро до края на десетилетието. Това би поставило страната в траектория към новия основен показател на НАТО, според който всеки съюзник трябва да харчи 3,5% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) си за отбрана.

Рисково финансиране се влива и в европейските отбранителни технологии, като например дронове и автономни системи.

Натрупаните поръчки първоначално бяха най-ясният показател за растеж, но инвеститорите сега получават по-добра представа кои компании могат да превърнат тези поръчки в производство, приходи и маржове.

Миналата седмица Германия отмени програма за фрегати F126 на стойност няколко милиарда евро след забавяния и очаквано увеличение на разходите и заяви, че ще закупи осем по-малки фрегати Meko A-200 от ThyssenKrupp Marine Systems.

„Тази новина ни напомня, че [правителствата] могат и променят мнението си“, коментират анализатори на JP Morgan.

Но бюджетът за отбрана на Германия продължава да нараства бързо. Отмяната на първоначалната поръчка е пример за това как правителствата преразглеждат приоритетите си, като например разходите за обществени поръчки, сроковете за доставка и военната стратегия.

Но за инвеститорите разпродажбата на акциите на Rheinmetall вследствие на промяната в курса на Берлин е напомняне, че този сектор е преживял забавяния и неуспехи.

(Продължава на следващата страница)