Над 143 млн. евро са инвестирани в бизнес имоти у нас през полугодието, офисите са водещи

143,6 млн. евро са били инвестирани в бизнес имоти в България през първото полугодие на тази година. Това е спад с 24,1% спрямо същия период на миналата година, но е вторият по големина обем от 2021 г. насам, сочат данни на консултантската компания Cushman&Wakefield Forton, представени на медийно събитие.

Тепърва предстои финализирането на съществени сделки, затова очакванията са до края на годината инвестиционният пазар да достигне нивата от миналата година или дори леко да ги надскочи, прогнозира Станимира Пашова, главен изпълнителен директор на Cushman & Wakefiled Forton.

В данните за първото полугодие не са включени две от големите сделки през периода, които предстои да бъдат финализирани – за Telus Tower на площад „Македония“ (която беше придобита от гръцката банкова група „Юробанк“, собственик на „Пощенска банка – бел. ред.) и за търговския център „Галерия Бургас“ (от южноафриканската компания за инвестиции в недвижими имоти Hyprop, собственик на The Mall). Първата сделка вече получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), а одобрението на втората от антимонополния регулатор се очаква в следващите дни.

Пашова посочи, че започналата в края на февруари война в Близкия изток създава несигурност сред инвеститорите в глобален план поради неясните последици от нея за световната икономика. Като положително развитие тя определи излъчването след последните избори на правителство с парламентарно мнозинство у нас, което по думите ѝ позиционира страната ни като една от държавите в Европа с очаквана стабилност през следващите четири години. „Това е огромно предимство в днешната динамична среда“, посочи тя.

От шест месеца България е член на еврозоната и според Пашова страховете от еврото вече са преодолени и настъпва ситуация на стабилизация.

Офисите остават най-интересни за инвеститорите, активността на индустриалния пазар се засилва

Офисите остават най-интересния сегмент за инвеститорите и очакванията са те да останат водещ актив и в бъдеще. Очаква се значително увеличение на обема при търговските площи през второто полугодие, съобщи Пашова.

„Пазарът се интересува от всеки сектор, няма концентрация на интереса само в един сектор поради специфична особеност, която обикновено е с краткотраен характер. Това е сигнал за балансирана, умерена инвестиционна дейност“, изтъкна тя и добави, че освен завършените сделки постъпват много запитвания за всички подсектори на пазара на бизнес имоти.

Наетите офис площи намаляват със 7,6% на годишна база, докато индустриалният сегмент регистрира повишена активност с покачване от 18,6% спрямо първото полугодие на миналата година, сочат данните на Forton.

Българският капитал традиционно доминира в сделките за бизнес имоти с дял от около 70%, като според Пашова това е тенденция в цяла Европа. „Местният капитал познава пазара и когато инвестира, това означава, че очакванията му са положителни“, отбеляза тя.

След приключването на сделките за Telus Tower и „Галерия Бургас“ делът на чуждестранния капитал значително ще се увеличи. Инвеститорите и в двете сделки присъстват от години на българския пазар и разширяват значително присъствието си. „Това означава, че те имат положителни очаквания за развитието на икономиката, потреблението, политическата стабилност и това е стимул за тях за разширят портфейла си на българския пазар. Той потвърждава своята жизнеспособност и продължава да привлича интерес“, посочи Пашова.

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