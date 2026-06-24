КЗК разреши на "Юробанк" да купи офис сградата Telus Tower в центъра на София

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на гръцката банкова група „Юробанк“, която у нас е собственик на „Пощенска банка“, да придобие 100% от капитала на дружеството "Ай Енд Би Риъл Естейт", което е собственик на офис сградата Telus Tower на площад „Македония“ в София.

КЗК счита, че придобиването няма да окаже негативно въздействие на пазара и няма да ограничи конкуренцията на него. В дейността на купувача и на продавача липсва хоризонтално припокриване, тъй като „Юробанк“ развива банкова дейност в България и не присъства на пазара на отдаване под наем на офис площи в бизнес сгради в страната, отбелязва антимонополният орган.

Като част от сделката „Юробанк“ придобива и „Ибискус Риъл Ейстейт““, дъщерно дружество на „Ай Енд Би Риъл Естейт“, което притежава имот от 248 кв. м в съседство с Telus Tower. Той ще бъде използван като обща зона за отдих на открито за наемателите в офис сградата, като не се предвиждат строителни или ремонтни дейности.

Telus Tower разполага с обща разгъната застроена площ от 54 хил. кв. м., която включва 33 600 кв. м отдаваема офисна площ, 880 кв. м отдаваема търговска площ и 19 500 кв. м подземни площи, състоящи се от 365 паркоместа, както и технически и сервизни помещения. Дейността на дружеството е изцяло съсредоточена върху експлоатацията и управлението на офис сградата, които вече се поемат от гръцката банкова група.

Според съобщението на КЗК сделката е част от стратегическия инвестиционен план за балансиране на портфейла на „Юробанк“ в България чрез диверсификация на активите.

Припомняме, че през август миналата година „Юробанк“ купи и бизнес център „Оскар“ на бул. „Васил Левски“, където преди това се помещаваше централата на „Алфа банк“.