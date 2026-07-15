„Не става въпрос за личности“: Радев отново защити изключването на лица от санкциите срещу Русия

Руският патриарх Кирил, собственикът на „Лукойл“ Вагит Алекперов и председателят на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части, Искандир Махмудов са трите лица, извадени от 21-вия санкционен пакет на ЕС срещу Русия по искане на България. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Той отново защити решението те да бъдат извадени от списъка, като посочи, че „тук не става въпрос за личности, става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката и транспорта, както правят други държави членки на ЕС, специално за този 21-ви пакет санкции“.

По информация на „Булевард България“ Махмудов, за чието изваждане от списъка със санкции се разбра преди ден, е акционер в руската компания „Трансмашхолдинг“, чието дъщерно дружество „Метровагонмаш“ е доставчик на най-старите метровлакове в София. Богатството му се оценява на 9,7 млрд. долара към 2025 г. според класацията на Forbes и е на 19-о място в списъка на руските милиардери.

Относно изваждането на руския патриарх Радев отново повтори тезата, че религията не трябва да се вплита в политическите противоборства „особено когато в Европа бушува война“. Предвидените санкции спрямо руския патриарх са индивидуални, а не насочени към църквата, но според премиера „всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на запад, и на изток“.

„В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната „Коалиция на желаещите“, коментира Радев.

"Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френския президент и към нашия съюзник Франция, защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и за създаване на нова устойчива, ефективна система за сигурност“, каза още премиерът пред медиите.

Другата тема, която коментира, е състоянието на пътищата и катастрофите. Той отдаде това на трупане на огромни системни проблеми, някои от които –лошите пътища, „безобразната кражба от асфалт, мантинели, от труд“, липсата на възпитанието в семейството и училището.

Според премиера страната не използва пълноценно техническите средства, с които разполага, и посочи сгрешените приоритети, като даде пример с това, че 124 служители на ДАИ следят на терен растящия тежкотоварен трафик, докато 700 служители следят за събирането на тол такси и винетки.

„Приоритетът е не толкова спазване на правилата за движение по пътищата и защита на човешкия живот, а събирането на такси“, каза Радев.

Той допълни, че правителството работи усилено за дълбока, системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.