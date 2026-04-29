Русия обеща да остане част от ОПЕК+

Русия ще остане част от ОПЕК+ въпреки решението на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да напуснат ОПЕК, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. „Надяваме се, че решението на ОАЕ да напуснат ОПЕК, няма да сложи край на формата ОПЕК+ на водещите световни производители на петрол“, добави той, цитиран от БТА.

ОАЕ обявиха, че напускат ОПЕК на фона на задълбочаваща се енергийна криза, породена от войната в Иран, която изостри разногласията между страните от Персийския залив.

Руският министър на финансите Антон Силуанов заяви от своя страна, че излизането на ОАЕ може да доведе до увеличаване на добива от страна на отделни производители и съответно до понижение на световните цени на петрола. „Това означава, че страната ще може да произвежда толкова петрол, колкото ѝ позволяват производствените мощности, и да го пусне на пазара“, посочи Силуанов.

Русия е член на групата страни от ОПЕК+ и координира политиките си с членовете на ОПЕК. Москва се разглежда като основен печеливш от скока в световните цени на петрола заради войната в Близкия изток.

По думите му, ако страните от ОПЕК започнат да действат некоординирано и увеличат добива, цените на петрола ще се понижат.

Силуанов отбеляза, че към момента цените остават подкрепени от ситуацията около Ормузкия проток, като прогнозите за свръхпредлагане са свързани с евентуално нормализиране на трафика в бъдеще.

Русия поддържа тесни отношения както с ОАЕ, така и със Саудитска Арабия, която е водещ член на ОПЕК, и се приема за един от основните печеливши от повишените цени на петрола вследствие на конфликта в Близкия изток.