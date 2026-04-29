IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия обеща да остане част от ОПЕК+

От Москва изразиха надежда, че напускането на ОАЕ няма да сложи край на формата

16:04 | 29.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Getty Images
Снимка: Getty Images

Русия ще остане част от ОПЕК+ въпреки решението на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да напуснат ОПЕК, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. „Надяваме се, че решението на ОАЕ да напуснат ОПЕК, няма да сложи край на формата ОПЕК+ на  водещите световни производители на петрол“, добави той, цитиран от БТА. 

ОАЕ обявиха, че напускат ОПЕК на фона на задълбочаваща се енергийна криза, породена от войната в Иран, която изостри разногласията между страните от Персийския залив.

Руският министър на финансите Антон Силуанов заяви от своя страна, че излизането на ОАЕ може да доведе до увеличаване на добива от страна на отделни производители и съответно до понижение на световните цени на петрола. „Това означава, че страната ще може да произвежда толкова петрол, колкото ѝ позволяват производствените мощности, и да го пусне на пазара“, посочи Силуанов.

Русия е член на групата страни от ОПЕК+ и координира политиките си с членовете на ОПЕК. Москва се разглежда като основен печеливш от скока в световните цени на петрола заради войната в Близкия изток.

По думите му, ако страните от ОПЕК започнат да действат некоординирано и увеличат добива, цените на петрола ще се понижат.

Силуанов отбеляза, че към момента цените остават подкрепени от ситуацията около Ормузкия проток, като прогнозите за свръхпредлагане са свързани с евентуално нормализиране на трафика в бъдеще.

Русия поддържа тесни отношения както с ОАЕ, така и със Саудитска Арабия, която е водещ член на ОПЕК, и се приема за един от основните печеливши от повишените цени на петрола вследствие на конфликта в Близкия изток.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:04 | 29.04.26 г.
опек икономиката на русия
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още