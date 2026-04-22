ЕС предлага още мерки за смекчаване на енергийната криза около войната с Иран

Европейският съюз (ЕС) предложи мерки като оптимизиране на дистрибуцията на реактивно гориво, докато представя план за справяне с енергийната криза, породена от войната на САЩ и Израел с Иран, съобщава Bloomberg.

Програмата AccelerateEU, обявена от Европейската комисия (ЕК), предоставя на държавите членки на блока инструменти за ограничаване на цените на енергията и справяне с потенциален недостиг на горива, без да се подкопават климатичните амбиции на ЕС или да се предизвиква вредна конкуренция между държавите.

Дългосрочната цел е електрифицирането на икономиката, за да се предотвратят бъдещи сътресения, свързани с изкопаемите горива, подчертава ЕК.

Макар че ситуацията не е толкова сериозна за ЕС, колкото кризата, последвала руската инвазия в Украйна, която доведе до рязко покачване на цените на газа, тя заплашва да бъде по-мащабна по отношение на засегнатите стоки и въздействието върху световната икономика. Правителствата на страните в блока вече предприеха мерки за минимизиране на въздействието на покачващите се цени при гражданите и бизнеса.

„Това, което повече хора осъзнават, отколкото може би преди три месеца, е, че единственият изход е да се съчетаят конкурентоспособността и независимостта в областта на климата в много по-голяма степен“, изтъква еврокомисарят по климата Вопке Хукстра. „Трябва да преминем към енергийна независимост възможно най-скоро“, добавя той.

Съгласно плана ЕК ще предложи мерки още следващия месец за „оптимизиране“ на разпределението на реактивно гориво между държавите членки и има готовност да предложи промени в съществуващите правила, ако възникне недостиг. Изпълнителният орган на ЕС също така ще координира запълването на газовите хранилища сред държавите членки през лятото.

В дългосрочен план ЕС се стреми да засили усилията си за електрифициране на икономиката, за да разхлаби влиянието на изкопаемите горива върху по-широката енергийна система. През следващите месеци ЕК ще представи стратегия за електрификация и законодателни предложения, за да гарантира, че електроенергията се облага с по-ниски данъци от петрола и газа.

Лидерите на ЕС ще обсъдят плана на среща в Кипър през следващите два дни. ЕК ще представи и каталог с мерки за намаляване на търсенето преди неформална среща на министрите следващия месец.

Към днешна дата войната с Иран е увеличила разходите на ЕС за изкопаеми горива с 24 млрд. евро.

След нахлуването на Русия в Украйна, ЕС се отказа от руския газ, като в много случаи го замени с доставки от други страни, като САЩ. Това остави континента изложен на световните пазари на изкопаеми горива, където той трябва да се конкурира с Азия за оскъдни доставки, тъй като Ормузкият проток остава на практика затворен.

Необходимостта от намаляване на търсенето на енергия след началото на войната в Украйна доведе до проблеми за много европейски индустрии, които не успяха да се възстановят дори след спада на цените.

Все пак някои политики от епохата на кризата остават в сила, като например целите за съхранение на газ, за ​​да се гарантира, че блокът разполага с достатъчно запаси за отоплителния сезон. ЕК насърчи държавите членки да проявят гъвкавост, за да запълнят своите съоръжения с до 10 процентни пункта по-малко от общата цел от 90%.