Русия очаква Китай да купува газ с отстъпка спрямо цената за Европа до 2029 г.

Руското правителство очаква да продада природен газ години наред на Китай с около една трета по-малко от цената, плащана от Европа. Това показва как преориентирането към Азия не е компенсирало напълно загубата на повечето западни пазари на страната, пише Bloomberg.

Цената на руския газ за Китай е определена на средно 258,80 долара за 1000 куб. м тази година и е с над 38% по-ниска спрямо средната цена, предлагана на малкото останали купувачи в Европа, съобщават двама източници, запознати с прогнозите на правителството.

Разликата бавно ще се свие през следващите три години, но все пак ще бъде малко над 27% през 2029 г., допълват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като плановете не са обявени публично.

Пропаст – Китай ще плаща по-малко за руския тръбен газ от западните клиенти. Графика: Bloomberg LP

Ценовата разлика между изтока и запада показва как Китай, въпреки че вече е най-големият единичен потребител на руски газ, се оказва не толкова доходоносен, колкото бившите търговски партньори в Европа.

Повечето търговски връзки бяха прекъснати, след като Москва нахлу в Украйна в началото на 2022 г. и само няколко европейски страни, включително Унгария, Словакия, Сърбия и Турция, получават тръбни доставки от Русия. Руското правителство и държавната компания „Газпром“ традиционно включват Турция в европейския регион.

Миналата година Русия е продала природния си газ на Китай на средна цена от 248,7 долара за 1000 куб. м, също с над 38% по-малко спрямо средната цена за Европа, сочат данни на правителството.

Цените за Китай са „обективно по-ниски“ от тези за Европа, тъй като газовите находища, захранващи Азия, са по-близо до потребителя, заяви главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер миналата година, цитиран от агенция „Интерфакс“.

Обеми за Китай

Русия увеличава доставките за Китай от години през газовата връзка „Силата на Сибир“. Тръбопроводът достигна проектния си капацитет от 38 млрд. куб. м през 2025 г., а действителните газови доставки през него бяха малко по-високи, съобщи „Газпром“.

Очаква се през 2029 г. годишните газови потоци на Русия на изток да нараснат до 52,5 млрд. куб. м, съобщават запознатите източници. Увеличението вероятно ще бъде постигнато благодарение на допълнителни сделки между „Газпром“ и China National Petroleum Corp., включително разширяване на съществуващия тръбопровод и нов далекоизточен маршрут.

За сметка на това Русия очаква доставките ѝ на тръбен газ за Европа да се свият до 32 млрд. куб. м на година през 2028 и 2029 г. спрямо 36 млрд. куб. м тази година и 38 млрд. куб. м догодина, съобщават запознатите с прогнозите източници. Преди нашествието „Газпром“ доставяше 200 млрд. куб. м годишно на десетки свои западни клиенти.