Слънчевата енергия засенчва въглищата в САЩ въпреки политиките на Тръмп

Въпреки че американският президент Доналд Тръмп прокарва закони за стимулиране на изкопаемите горива, соларната енергия засенчва въглищата и остава водещ източник на нова енергия в САЩ, съобщава Euronews.

Данни на глобалния енергиен мозъчен тръст Ember, Асоциацията на индустриите за слънчева енергия (SEIA) и консултантската фирма Wood Mackenzie показват продължаващ растеж на слънчевата енергия и спад на въглищната енергия в САЩ въпреки федералната политика в подкрепа на последните. През май за първи път слънцето осигурява повече електроенергия на страната от въглищата, като делът му достига 12,8%. Този на въглищата пада до 12,2%.

„В продължение на години слънчевата енергия се разраства в електроенергийния микс на САЩ“, коментира Николас Фулъм, старши анализатор в Ember.

Слънчевата енергия също така се превръща в третия по големина източник на електроенергия в САЩ през май след природния газ и ядрената енергия. Производството на въглища достигна рекордно ниско месечно дъно през април и се възстанови само частично през май, което позволи на нарастващото производство на слънчева енергия да изпревари това на въглищата.

След около две десетилетия на практически непроменено потребление на електроенергия, търсенето в САЩ се увеличава, за да захранва изкуствения интелект, да разшири вътрешното производство и да електрифицира транспорта и отоплението.

Фулгъм очаква да види още месеци, в които слънчевата енергия ще засенчва производството на въглища, преди да ги изпревари на годишна база след няколко години.

В световен мащаб производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) нараства бързо. Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) зелената енергия ще се превърне в най-големия световен енергиен източник, използван за почти 45% от производството на електроенергия до 2030 г.

Помощта на Тръмп

Миналата седмица Тръмп обяви план за стимулиране на въгледобивната промишленост на САЩ, като задели близо 700 млн. долара в подкрепа на въглищните електроцентрали и износа на въглища. На събитие в Белия дом Тръмп заяви, че „въглищата са страхотен бизнес“ и че „по отношение на енергията, наистина нямат равни“.

Говорител на Белия дом защити цялостната енергийна политика на администрацията, заявявайки, че тя е насочена към укрепване на сигурността на страната.

„Президентът обърна опустошителните политики на левицата, спаси американската въгледобивна промишленост, предотврати спирането на експлоатацията на повече от 17 гигавата електроенергия и спаси животи по време на периоди на повишено търсене“, изтъква Тейлър Роджърс.

Въпреки че Тръмп се опитва да спре упадъка на въгледобивната промишленост, слънчевата енергия е основният източник на нова енергия от пет години. SEIA и Wood Mackenzie казват, че слънчевата енергия и системите за съхранение на енергия са били практически единствените енергийни ресурси, изградени през първото тримесечие, съставлявайки 91% от всички нови производствени мощности.

Администрацията на Тръмп отмени проекти за слънчева и вятърна енергия, въведе политики, които забавиха издаването на разрешителни и развитието на чиста енергия, и прекрати финансиране в размер на 7 млрд. долара, предназначено за достъпни проекти за слънчева енергия в САЩ.

Няколко екологични групи съдиха Агенцията за опазване на околната среда за отмяната на програмата „Слънчева енергия за всички“.

Тръмп обвини възобновяемите енергийни източници, като вятърната и слънчевата енергия, за стремглаво покачващите се цени на енергоносителите. Енергийни анализатори обаче казват, че последните покачвания на цените се дължат на нарастващото търсене, остаряващата инфраструктура и все по-екстремните метеорологични явления, които се изострят от изменението на климата. Съвсем наскоро войната в Иран, която Тръмп започна, също доведе до скок в цените на енергията.