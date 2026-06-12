Най-големите европейски автоконцерни призоваха ЕС за по-голяма подкрепа за сектора

Автомобилните производители Volkswagen, Stellantis и Renault, които формират около 60% от производството на автомобили в Европа, настоятелно призовават Европейския съюз (ЕС) да приеме правилото „Произведено в Европа “ и по-големи стимули за насърчаване на местното производство, съобщава Ройтерс.

В съвместно писмо, изпратено до членовете на Европейския парламент, трите групи призоваха 70% от стойността на превозните средства, продавани в ЕС, да се генерира от блока, обхващайки цялата верига на стойност - от инженерството до производството.

ЕС обмисля да въведе рамката „Произведено в Европа“ като част от по-широката индустриална политика по време на прехода към електрификация. Политиците проучват праговете за местно съдържание, държавната подкрепа и стимулите, свързани с регионалното производство, за да укрепят веригите на доставка и да намалят зависимостта от внос.

Volkswagen, Stellantis и Renault заявиха, че са поели ангажимент да поддържат силна производствена база в Европа, но това зависи от наличието на по-реалистична регулаторна рамка.

„Европейските автомобилни производители са изправени пред безпрецедентно предизвикателство за своята конкурентоспособност поради значителните технологични пропуски в стратегическите области, интензивния глобален конкурентен натиск и постоянно високите разходи за енергия, производство и регулаторни разходи“, посочват групите.

Инициативата следва по-ранен призив от страна на Volkswagen и Stellantis към ЕС да защити автомобилната индустрия чрез стимули и благоприятно третиране за местно произведените електрически превозни средства.

Компаниите заявиха, че търсенето остава слабо в Европа, като годишно се продават около 3 млн. по-малко превозни средства в сравнение с обемите през 2019 г., което подчертава необходимостта от политическа подкрепа.

Те призоваха за мерки за насърчаване на производството, базирано в Европа, включително целенасочена мярка за производството на батерии и по-голяма регулаторна гъвкавост, особено за малките автомобили, за да станат електрическите превозни средства по-достъпни и да се подкрепят местните вериги на доставка.

„Искаме да предложим чисти, достъпни и технологично авангардни автомобили на европейската средна класа“, изтъкват концерните.

Автомобилните производители посочиха настоящите 26% от вноса на автомобилния пазар в ЕС като отправна точка.

„Европа не се затваря. Европа само спира тенденцията за по-нататъшен аутсорсинг на промишлено производство към трети страни“, категорични са те.