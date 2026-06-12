Wall Street стартира с оптимизъм около преговорите за войната в Иран и IPO-то на SpaceX*

Борсовата сесия на Wall Street започва с ръстове, докато инвеститорите реагират на първичното публично предлагане (IPO) на космическата компания SpaceX, а иранските държавни медии сигнализират, че предложено мирно споразумение между САЩ и Иран ще доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,6%, а широкият пазарен показател S&P 500 - с 0,2%. Технологичният измерител Nasdaq Composite остава почти без промяна.

Според иранските държавни медии проектът на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ включва ангажимент от страна на Вашингтон да премахне санкциите върху петрола, както и ангажимент от страна на Техеран да отвори отново Ормузкия проток.

Според информация на Bloomberg, позоваваща се на вътрешни източници, мирно споразумение може да бъде подписано в Швейцария още в неделя.

Трейдърите също така следят SpaceX, космическата компания на Илон Мъск, която ще направи своя борсов дебют в Nasdaq. Компанията, чиито книжа ще се търгуват под борсовия код SPCX, е определила фиксирана цена от 135 долара за акция. Това би я оценило на стойност 1,77 трлн. долара.

SpaceX емитира 555,6 млн. акции, набирайки 75 млрд. долара, като листването ѝ се превърна в най-голямото първично публично предлагане в историята. Това е повече от три пъти размера на набраните от Alibaba Group 22 млрд. долара през 2014 г., което към момента остава най-голямото IPO в САЩ.

Ако листването протече според очакванията, то може да се превърне в значителен катализатор за пазара.

Акциите на няколко компании от космическия сектор вече поскъпват в очакване на събитието. Цената на книжата на Rocket Lab вече е нагоре с 4%, а на EchoStar - със 7%.

Някои инвеститори обаче се опасяват, че огромният размер на предлагането може да окаже натиск върху пазара.

„Историята показва, че големите IPO-та обикновено се случват в периоди на силен оптимизъм на фондовите пазари, но допълнителното предлагане на акции може да създаде известни затруднения. Делът на акциите в портфейлите на вложителите вече е близо до исторически максимум, което предполага, че инвеститорите могат да продават съществуващи позиции, за да финансират новите си инвестиции“, пише Дъглас Бийт, глобален стратег по акциите в Wells Fargo Investment Institute.

„В комбинация с продължаващото геополитическо напрежение и предстоящите междинни избори в САЩ това може да бъде още една причина пазарите да станат по-нестабилни през втората половина на годината“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,497%, а тази по 30-годишните - до 4,985%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,06% до 99,803 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,75% до 89,7 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,07% до 86,77 долара за барел.

Златото поскъпва с 2,24 на сто и се търгува на цена от 4206,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.