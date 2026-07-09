Експерт: Компаниите търсят геотермални ресурси, за да произвеждат по-голямо количество еленергия

В страната ни има няколко инвестиционни проекта за геотермална енергия в различна фаза, основно проучвателна, но липсва създаден от държавата инструмент, който да позволява тя да бъде решение за отопление и охлаждане. За този проблем съобщи Георги Стефанов, експерт по климатични и зелени политики и член на управителния съвет на Българска асоциация „Геотермална енергия“, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той обърна внимание, че компаниите търсят геотермални ресурси, за да произвеждат по-голямо количество електрическа енергия, като у нас също две фирми планират по този начин да захранват центрове за данни.

Стефанов посочи, че през 2022 г. правителството е заложило да се направи пилотен геотермален проект по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), като в него са били заложени проучвателни сондажи, които покриват цялата страна. Целта им е била държавата да получи актуални данни за подземните ресурси. „Нужна е и дигитализация на националния геоложки фонд. В момента той е на хартия и получаването на информация от него е канска мъка за всеки инвеститор“, коментира експертът.

Той обясни, че дигитализирането на националния геоложки фонд не е скъпо, а би дало пълни конкурентни предимства на страната ни. Стефанов добави, че сред страните от региона Хърватия, Унгария, Турция са добри примери за национални политики в областта на геотермалната енергия.

„Изграждането на електроцентрала на геотермална енергия стандартно отнема между четири и шест години, но срокът може да се скъси, ако всички процедури са преминати и няма конфликт с околната среда. В такъв случай за изграждането на електроцентралата може да са нужни между 2,5 и 3 години“, отбеляза Георги Стефанов. Според него, ако има дефицити в политиките, проектът може да надскочи шест години, а основното конкурентно предимство на възобновяемата енергия е, че се изгражда много бързо.

Експертът изтъкна, че геотермалната енергия е единственият класифициран като възобновяем енергиен източник ресурс, който не е зависим от метеорологичните условия, а капацитетът му на годишно използване се доближава до този на ядрената енергия – между 73% и 95% според геоложките специфики.

„В Европа се изграждат над 350 проекта за геотермална енергия и това води до понижаване на цената ѝ. Себестойността на киловат инсталирана мощност преди пет години беше около 3500-5000 евро, а в момента се изграждат проекти с цена от около 2500 евро. Тя е намаляла с 50% за този период и продължава да спада“, подчерта Георги Стефанов. Той уточни, че крайната цена на геотермалната енергия зависи от това къде се изгражда проектът, какви са геологията и скалите в района и на каква дълбочина се сондира.

Високи ли са оперативните разходи за електроцентрала на геотермална енергия? Как Европейската комисия насърчава развитието на геотермалната енергия? Има ли рискове за инвеститорите в тази област и как е решен проблемът във Франция? Какво е предимството на геотермалната енергия пред другите възобновяеми енергийни източници?

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