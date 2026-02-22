Технологичните центрове връщат интереса към геотермалната енергия

Геотермалната енергия използва топлината, намираща се под земната повърхност, за да осигури отопление и охлаждане на сгради, както и производство на електроенергия. Но леснодостъпните източници са редки и те покриват едва около 1% от световното търсене на електроенергия, пише в доклад на Международната агенция за енергетика (МАЕ).

В същото време обаче се наблюдава увеличаване на търсенето на геотермалната енергия, която е чиста и постоянна, от страна на технологичните центрове. Очакванията са, че те ще увеличат потреблението на електроенергия в световен мащаб с 300% до края на това десетилетие. Технологичните компании се оказват дългосрочни инвеститори в чистата енергия, влагайки пари не само в геотермални проекти, но и също така играят роля при възраждането на ядрената енергетика, където реализацията на плановете обикновено отнема повече време.

Данните на МАЕ сочат, че през 2025 година инвестициите в използването на геотермални източници само за проекти, свързани с отопление на градовете, са достигнали 11,5 млрд. долара. Компаниите използват все повече нови методи, за да стигнат до недостъпни досега ресурси, а част от тези техники са базирани на познанията, които натрупа петролната индустрия с шистовите енергийни източници.

В развитието на нови технологии за използваненто на геотермална енергия през 2025 година са инвестирани 2,2 млрд. долара, което е увеличение от 80%.

Доскоро производителите на геотермална енергия можеха да разчитат на цените, които купувачите предлагат на соларните и вятърните централи - 30-60 долара за мегаватчас. Сега обаче интересът на технологичните компании вече дава възможност за цени от до 130 долара за мегаватчас, което също насърчава развитието на такива проекти. Дългосрочни договори за покупка на геотермална енергия вече има сключени от компанията майка на Google - Alphabet, както и от Meta.

Надпреварата за редкоземните елементи също дава тласък в развитието на сектора, тъй като във водите често се среща литий. Той може да бъде извлечен директно и това е свързано с по-малки разходи, отколкото при минен добив.

Но геотермалните проекти крият и много рискове при разработването, а интересът от страна на технологичните компании изглежда недостатъчен, за да осигури стабилен растеж на новите технологии, пише още МАЕ. Според анализаторите е необходима и институционална подкрепа, за да бъде геотермалната енергия по-масова, защото те се оценяват като твърде рискови за утвърдени компании.