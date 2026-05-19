Анализатор: Тръмп търси бърза сделка, а Китай играе стратегически за десетилетия

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин не беше нещо специално – всичко беше в рамките на един очакван резултат. Подписаха се някои споразумения, но нищо революционно – цялото събитие беше „оптика“. Това каза Антон Панайотов, основател и изп. директор на Alaric Securities, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Може да спекулираме много за геополитическите решения, тъй като е ясно, че нещата в Близкия изток не вървят по план. Добре е да се има предвид, че основният износител на петрол и природен газ са САЩ, припомни Панайотов. За Китай това беше едно много добро оркестрирано показване на сила, а за САЩ – опит да се отвлече вниманието от основните проблеми.

„Бизнес лидерите, които придружиха Тръмп, показват готовността на американската икономика за правене на сделки. Тръмп е сделка. Това обаче беше поредната среща между двама лидери със съвсем различна игра – единият гледа четири години напред, а другият - двадесет“, коментира гостът. Тогава е нормално единият да търси по-бързи резултати, а другият да гледа по-дългосрочно.

Статистически до този момент конфликтите между големите държави се решават чрез прокси войни. Това най-вероятно ще продължи, коментира Панайотов.

„Това, което не се харесва на пазара, е, че не изглежда конфликтът в Иран да бъде разрешен бързо. Все още има стратегически резерви от петрол, но това вкарва една по-продължителна инфлация, която до момента се смяташе за ситуационна. По всяка вероятност глобалните проблеми за световната икономика ще се заформят през септември“, прогнозира Панайотов.

Нужно е координиране на фискалната политика на няколко нива. Британските държавни ценни книжа стигнаха доходност от 5%. В Япония ситуацията също не е добра. „Ако погледнем инфлацията през последните 70 години – тя е около 2%. Текущите нива сега са неестествени“, отбеляза гостът.

Притесненията са, че може да се стигне до глобална рецесия в края на лятото. Едва ли обаче ще има увеличение на основната лихва на Фед и ЕЦБ. Ако има увеличение, ще е от 0,25%. Когато инфлацията е ситуационна, не променяш политиката си. До септември ще има още малко болка, а след това ще започне нормализиране, прогнозира анализаторът.

