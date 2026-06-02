Европейските пазари се отърсиха от пониженията в началото на седмицата

Основните индекси на европейските фондови борси отбелязаха повишения във вторник, след като цените на петрола отстъпиха на фона на подновените надежди, че може да бъде постигнато трайно мирно споразумение между САЩ и Иран заради съобщенията, че Израел и „Хизбула“ ще прекратят военните действия в Ливан.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 завърши сесията с ръст от 0,7%, предаде CNBC. Акциите в повечето сектори приключиха на положителна територия, а основните борси в Лондон, Париж, Франкфурт, Милано и Мадрид затвориха на зелено.

Графика: CNBC

Stoxx 600 падна до едноседмично дъно в понеделник, след като надеждите за край на войната в Иран бяха охладени, преди възстановяването във вторник.

На корпоративния фронт цената на акциите на Abivax се срина с 43,6%, след като френската биотехнологична компания съобщи, че при няколко пациенти, участващи в клиничното ѝ проучване за улцерозен колит, е бил диагностициран рак.

„Сигналът за рак усложнява нещата“, заяви анализатор от Jefferies. „Дори и да се окаже, че това е случаен шум, смятаме, че негативният ефект ще бъде реален, особено като се има предвид липсата на други събития, които биха повлияли на стойността на акциите през следващата година.“

Инфлацията в еврозоната се е ускорила до около 3,2% през май, стимулирана от двуцифрения ръст на цените на енергоносителите, сочат официални данни, публикувани във вторник.

Данните съответстват на прогнозите от анкетата на Ройтерс сред икономисти и се очаква да затвърдят очакванията за повишение на лихвените проценти на заседанието на Европейската централна банка следващата седмица.

Според предварителните данни разходите за енергия са допринесли за най-високата годишна инфлация през май, като цените са се повишили с 10,9% — леко увеличение спрямо отбелязания през предходния месец ръст на цените на енергоносителите в еврозоната от 10,8%.