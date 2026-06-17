ОАЕ ще похарчат милиарди долари, за да не зависят от Ормузкия проток

Докато светът очаква споразумението на САЩ и Иран и отварянето на Ормузкия проток, Обединените арабски емирства (ОАЕ) работят в забележителен мащаб за своята независимост от него, пише Financial Post. За целта страната планира мащабна експанзия към източните пристанища Диба, Фуджейра и Хор Факан, както и да изгради поне още едно голямо пристанище на това крайбрежие.

Ще бъдат инвестирани средства в нови петролопроводи, жп линии и пътища, които да свържат петролните и газови полета с пристанищата отвъд Ормузкия проток, коментира в интервю за Bloomberg министърът на международната търговия Тани бин Ахмед ал Зейуди. Тези планове са допълнение към петролопровода, който ОАЕ строят сега, за да увеличат износа на петрол през пристанището в Фуджейра, и който се очаква да влезе в експлоатация в началото на 2027 година.

Той не даде повече подробности за тези проекти, но те ще костват милиарди долари, за да бъдат финализирани, посочва Bloomberg. Посоката е налице - по време на трудните месеци през тази пролет уязвимите места бяха идентифицирани и сега се работи за преодоляването им, казва още Тани бин Ахмед ал Зейуди.

През Ормузкия проток минава към една пета от доставките на петрол и природен газ. От този маршрут без алтернатива в момента са Катар, Кувейт и Бахрейн, но Саудитска Арабия успява да пренасочва износа си през Червено море, макар и капацитетът да е по-ограничен. ОАЕ също използват алтернативи, а същото така и танкери с техни енергоресурси напускаха Ормузкия пропок, възползвайки се от прикритието на тъмнината и с изключени транспондери, за да не бъдат прехванати.

ОАЕ са категорично против коментарите, че Иран има правото да начислява такси за преминаване през Ормузкия проток дори и след подписване на мирно споразумение със САЩ. Изявление на властите в емирствата отбелязва, че развитието и просперитета на държавите в региона зависи от свободното преминаване през протока.

Намаляването на зависимостта на ОАЕ от Ормузкия проток далеч не е толкова лесна задача, посочва още Bloomberg. Строящите се петролопроводи ще могат да пренасочат потоците от суров петрол, но това няма да е удачно решение за втечнения газ, нито за други стоки като например алуминия. Емирството е силно зависимо от пристанищата си в Персийския залив и за внос на стоки и ще бъде по-скъпо товарите да се извозват с камиони към по-големите градове.

Министърът на търговията обаче допълва, че разходите ще бъдат ограничени, когато стане готова жп линия, която ще свързва новите пристанища с Аду Даби, където може да се извършва преразпределение на товарите.

По време на конфликта в Близкия изток Иран изстреля към 3000 дрона по обекти в ОАЕ - повече, отколкото другите държави в региона, включително и Израел. Голяма част от тях бяха унищожени, но имаше и доста щети по енергийни съоръжения, пристанищна ифраструктура, хотели и други цели.