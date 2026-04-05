Apple на 50 години: Три продукта, които промениха начина ни на живот – и три, които не успяха

Малко компании са успели да определят начина, по който хората използват технологиите в ежедневието си, толкова убедително, колкото Apple, пише BBC.

Компанията, която тази седмица отпразнува 50-тата си годишнина, е основана от двама визионери с името Стив в гараж в Сан Франциско. Тя е постигнала някои наистина забележителни успехи – и няколко значителни провала.

Днес почти един на всеки трима души на планетата притежава продукт на Apple – успех, за който Ема Уол, главен инвестиционен стратег във финансовата компания Hargreaves Lansdown, казва, че се дължи в еднаква степен както на маркетинга на компанията, така и на нейния хардуер.

„Те продадоха една мечта“, казва тя, и добавиха нещо, което беше „съвсем ново за онова време – идеята, че брандирането е толкова важно, колкото и продуктовата линия“.

Поредицата от успехи на Apple безспорно забави темпото си след смъртта на съоснователя ѝ Стив Джобс, тъй като компанията се фокусира повече върху усъвършенстването на съществуващата си технология.

Кен Сегал, творчески директор на Джобс в продължение на 12 години, заяви пред BBC, че настоящият главен изпълнителен директор на Apple, Тим Кук, е свършил „невероятна работа“ в приспособяването към времето и поддържането на печалбата на компанията.

Той обаче добавя, че много от почитателите на Apple все още не се чувстват толкова ентусиазирани от настоящата фаза на компанията, тъй като „помнят, че старата Apple беше Стив Джобс“.

С юбилея на компанията, BBC е помолила технологични анализатори и експерти да разгледат някои от значимите начини, по които тя промени технологичния свят, както и някои от начините, по които тя вероятно не успя да постигне целта си.

Успехите

iPod

Макар и да не бе първият преносим цифров музикален плейър, когато беше пуснат на пазара през 2001 г., iPod е един от „най-емблематичните продукти на Apple“, твърди Крейг Пикерел от The Apple Geek. Не само заради това, което беше, а „заради това, което промени“.

„MP3 плейърите бяха тромави, паметта беше ограничена, а управлението на музикалната библиотека се усещаше като досадна задача“, казва той. „iPod промени всичко това почти за една нощ.“

Дизайнът с клик-колело отличи устройството и въведе библиотеката iTunes, проправяйки пътя легалното теглене на цифрова музика да стане масова тенденция.

Пуснат на пазара през 2007 г., iPod Touch беше проектиран от същия екип, по-късно изобретил iPhone – който бързо засенчи iPod.

„Без iPod Apple вероятно нямаше да има нито финансовата мощ, нито оперативната зрялост, необходими, за да се справи със сложността на индустрията на смартфоните“, казва Франсиско Джеронимо, технологичен анализатор в пазарната изследователска фирма IDC.

iPhone

Стив Джобс при представянето на iPhone.

Всяка година се продават по над 200 млн. iPhone-а, което означава, че всяка секунда някъде по света се купуват по около седем.

За Бен Ууд от пазарната изследователска фирма CCS Insight това е „Хотел Калифорния (по хита на Eagles – Hotel California – бел. ред.) на смартфоните“ – веднъж като си вземеш такъв, е „много малко вероятно да напуснеш“ екосистемата на Apple за сметка на конкурентно устройство с Android.

„iPod, телефон и интернет комуникатор. Това не са три отделни устройства, а едно“, заяви доволен Стив Джобс, като вдигна първата серия на телефона при представянето му пред света през 2007 г.

Подобно на много революционни продукти на Apple, iPhone не беше първият пример от този вид – други телефони имаха интернет възможности или сензорни екрани.

Но технологичната журналистка Кара Суишър твърди, че именно „страхотният маркетинг“ е помогнал за превръщането му в масов продукт.

„Той те кара да го възприемаш не като технологично устройство, а като символ на романтиката“, казва тя.

Apple Watch

Когато през 2015 г. беше пуснат на пазара носимото устройство Apple Watch, Джобс вече беше починал от рак.

Но неговият наследник Тим Кук дойде с цел, достойна за своя иновативен предшественик – да създаде най-добрия часовник в света.

По отношение на приходите, генерирани за Apple – около 15 млрд. долара – трудно е да се оспори, че най-продаваният смарт часовник в света не е успял в тази си цел.

„Като самостоятелен бизнес Apple Watch би се наредил безпроблемно сред първите 250 до 300 най-големи компании в Америка“, казва Ууд.

Макар че първият прототип беше относително опростен, бъдещите му модели също бяха пионери в областта на носимите технологии за здраве с функции като ЕКГ мониторинг и засичване на падане, което го превърна в ключов двигател на технологиите за здраве и фитнес.

Според данни от устройството вече се продават повече бройки годишно, отколкото цялата традиционна швейцарска часовникарска индустрия.

