Какво означава изборът на Джон Търнъс за бъдещето на Apple

Бъдещият главен изпълнителен директор на Apple Джон Търнъс е хардуерен специалист. Макар да не можем да кажем със сигурност какво ще донесе неговият мандат, изглежда има консенсус: фокусът отново ще бъде върху устройствата, пише Wall Street Journal.

В понеделник компанията обяви, че Търнъс ще поеме поста от Тим Кук през септември.

Търнъс се присъединява към компанията като инженер механик през 2001 г., преди да се издигне до ръководния екип през 2013 г. Но дори и в следващите години, когато софтуерът завладяваше света, Apple изгради своето превъзходство в потребителската електроника именно чрез хардуера. Човек може и да използва услугите на Google, Meta, Amazon.com, Netflix и Microsoft, но има голяма вероятност да го прави с телефон, лаптоп или таблет на Apple – или и трите. А сега, с изкуствен интелект на всяка крачка, Apple показва, че собственият ѝ акцент върху хардуера ще я задържи в играта.

Затова и поставя начело човека, отговарящ за хардуера. Нищо, че отговарящият за софтуера в Apple Крег Федериги има харизмата. В свят, в който можете да програмирате софтуер за минути, за Apple има смисъл да укрепи пазарната си позиция като производител на първокласни физически продукти.

Но Търнъс ще трябва да направи нещо повече от това просто да поддържа iPhone машината в работен режим. Подобно на Кук Търнъс ще трябва да се справя със сложната геополитика, заплашваща веригата за доставки на Apple, и да се изправи пред регулаторни битки по целия свят. И ще трябва да разбере как хардуерът на Apple се вписва в бъдещето, задвижвано от изкуствен интелект.

Ето какво можем да изведем за следващата глава в историята на Apple от предишните роли на Търнъс и предстоящото му издигане.

Хардуерна преднина

Революцията в областта на генеративния AI промени почти всеки аспект от живота ни, но Apple реагира по-бавно, предлагайки посредствени функции с Apple Intelligence и отложена версия на по-умната Siri.

Въпреки това, докато компаниите за изкуствен интелект се конкурират помежду си, Apple залага още по-силно на предимствата си в сегмента на премиум хардуера чрез избора на Търнъс. В прессъобщението за назначаването на нов главен изпълнителен директор компанията изтъкна достъпния MacBook Neo на цена от 599 долара като едно от последните постижения на Търнъс.

Докато конкурентите в категорията на персоналните компютри се сблъскаха с проблеми, свързани с недостига на чипове за памет, Apple се възползва от стар чип за iPhone и влиянието си върху веригата за доставки, за да спечели позиции, предлагайки свои собствени евтини и привлекателни продукти за масовия потребител. Neo е толкова популярен, че в момента трябва да се чака няколко седмици, за да се купи такъв.

Компанията доминира както в ниския, така и във високия ценови сегмент. Търнъс е отговорен и за най-новата серия iPhone 17, където най-скъпите модели Pro и Pro Max се продадоха по-бързо, отколкото през предишните години, според Consumer Intelligence Research Partners.

Не всичко обаче е розово. iPhone Air се оказа разочарование по отношение на продажбите. А друг продукт, който сочеше към обещаващо бъдеще – очилата за разширена реалност Vision Pro – все още не е успял да впечатли масите.

Apple готви някои големи залози, включително сгъваем iPhone, специален хъб за умни домове и – в някакъв момент – умни очила, посочва анализаторът Мин-Чи Куо от TF International Securities. (Apple е отказала да коментира бъдещите продукти.)

Търнъс ще трябва да канализира същата продуктова визия, която доведе до най-големите успехи на компанията. Трудно е да се погледне към бъдещето отвъд iPhone, но човекът, който ще поеме управлението, ще трябва да го направи.

„Въпросът не е за краткосрочния и средносрочния бизнес, а как Apple ще се преориентира към нови двигатели на растежа, когато инерцията от iPhone започне да отслабва“, казва Франсиско Джеронимо, вицепрезидент на изследователската фирма IDC.

AI в ръката ви

Търнъс има възможност да поеме водеща роля там, където другите не са успели: частен AI на устройствата.

Серията процесори Apple Silicon използва т.нар. „унифицирана памет“, която поставя основния процесор, графичната карта и RAM паметта в един чип, намалявайки забавянето и увеличавайки пропускателната способност. Тази архитектура прави Mac-овете идеален хост за локално изпълнение на големи езикови модели.

Предимствата по отношение на цената и възможностите на ефективните чипове са това, което превърна Mac Mini в хит сред ентусиастите на изкуствения интелект.

Джони Сруджи, който преди това отговаряше за разработката на Apple Silicon, се издига в йерархията и ще отговаря за цялостното хардуерно инженерство, считано от днес. В сравнение с повишението на Търнъс, запазването на Сруджи в компанията в обозримо бъдеще е „също толкова или дори по-важно“, казва Патрик Мурхед, анализатор в бранша. „Silicon е най-голямото предимство на Apple в момента.“

Има сериозни конкуренти, сред които и бившият главен дизайнер на Apple Джони Айв, който работи по устройство за OpenAI. По-рано WSJ съобщи, че то няма да бъде телефон и ще помогне на потребителите да се откъснат от екраните. Малко вероятно е OpenAI да успее да изгради производство на полупроводници като това на Apple за една нощ, макар че вероятно ще разчита на партньорството си с Nvidia – компания, която произвежда високо оценени мобилни процесори за изкуствен интелект.

Следващият голям тест ще бъде, когато Siri получи нови умни функции по-късно тази година, отчасти благодарение на сътрудничеството с Google, което Apple обяви през януари.

Компанията отдавна изтъква поверителността като определяща ценност, особено в приложенията си за здраве и съобщения. Поверителността е нещо, което изкуственият интелект, намиращ се в облака, не може лесно да предложи. Ако Apple успее да пусне Siri с интелигентните функции на Gemini на Google директно на своите Mac, iPhone и iPad, това би могло да постави компанията на правилния път към успех в областта на изкуствения интелект – с Търнъс начело.

Може би няма да се наложи да чакаме дълго, за да разберем: Световната конференция на разработчиците на Apple, на която компанията представя следващите си операционни системи, започва на 8 юни.