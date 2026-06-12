Как ЕС би могъл да реагира на втори „Китайски шок“?

Привидно неудържимият ръст на търговския излишък на Китай, който миналата година достигна 1,2 трлн. долара, плаши централните банкери по целия свят. Те се опасяват от втори „Китайски шок“ - ужасяващо продължение на първия, който преди две десетилетия опустоши американското производство и работни места. Никъде темата не е по-нажежена от Европейския съюз (ЕС), чийто двустранен търговски дефицит с азиатската държава се е удвоил през последните пет години, достигайки над 1 млрд. евро на ден през първото тримесечие на 2026 г. Лидерите на ЕС ще се срещнат следващата седмица, за да формулират отговор, но изработването на подходяща стратегия за реакция ще бъде трудна задача, пише Ройтерс.

Членовете на Съвета на ЕС - върховният политически орган за вземане на решения в блока - са разделени. Франция подкрепя подхода на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита и други търговски ограничения с цел изтласкване на китайския внос. Германия, Италия и Нидерландия от своя страна искат да осигурят достъп до китайския пазар, така че европейските износители да могат да се конкурират с местните съперници, следвайки обновения бизнес модел на автомобилния производител Volkswagen за преместване на дейността изцяло в Китай.

И двата подхода изглеждат спорни. Предложеният от ЕС Акт за ускоряване на промишлеността, който изисква публичните поръчки да предпочитат местно произведени продукти, е слабо средство в сравнение с търговската война на Тръмп. А „разтварянето“ на китайския пазар не гарантира успех. Прославената стратегия на Volkswagen „в Китай, за Китай“ вече се затруднява на фона на безмилостна ценова конкуренция от местни съперници.

Въпреки това фокусът върху свиването на общия търговски излишък на Китай е твърде тесен. Икономическите корени на втория „Китайски шок“ са в три различни правителствени политики. ЕС трябва да разгледа всяка от тях поотделно, преди да реши дали да смекчава, да отвръща или да копира китайския подход.

Първо - индустриалната политика. Пекин си постави за цел да изгради вериги на доставки, независими от геополитически съперници, чрез стратегията „Произведено в Китай 2025“, представена преди 11 години. Резултатите са впечатляващи. Китай вече произвежда около една трета от цялото световно производство. Износът на автомобили е скочил от 1 млн. превозни средства годишно през 2020 г. до 12 млн. в годишно изражение миналия месец.

Тези постижения се базират на масивни фискални субсидии, лесно финансиране, безвъзмездно предоставяне на земя и други държавни помощи. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изчислява, че за последните две десетилетия до 2024 г. китайските компании са получавали средно между три и осем пъти повече държавна подкрепа от фирмите в богатите държави. Според нея почти 60% от глобалното увеличение на пазарния дял на китайските компании се дължи на субсидии. За да се изравнят условията, митата и други защитни мерки - като вече съществуващите налози от ЕС върху китайските електрически автомобили - са разумен и потенциално ефективен вариант.

Всъщност ЕС ще намери съюзници и в самия Китай. Страната е обхваната от „инволюция“ - нарастваща криза на свръхкапацитет, която е довела до дефлация и е направила огромни части от индустрията нерентабилни. Според доклад само 4 от 130 производители на електромобили в страната са били печеливши през 2024 г. Пекин осъзнава, че настоящата траектория е неустойчива и е засилил кампанията си срещу „състезание до дъно“. Ответни действия на ЕС може да срещнат отворена врата.

Би било голяма грешка обаче да се смята, че възходът на Китай към глобално производствено господство се дължи само на държавни помощи. Вторият основен двигател на „Китайския шок 2.0“ е забележителният и реален напредък в технологиите и иновациите.

Данните са категорични. Австралийският институт за стратегическа политика посочва, че Китай вече е световен лидер в 66 от 74 критични технологии - включително облачни изчисления и генеративен изкуствен интелект (AI).

Освен това Пекин е направил стратегически избори в няколко ключови области, които бързо се оказват по-успешни от западните модели. В изкуствения интелект китайските компании се фокусират върху отворени модели, които работят на местни устройства, за разлика от американските компании, които разчитат на платен достъп до облачни системи. В енергетиката страната бързо ускорява електрификацията на икономиката, като приоритизира евтиното производство на енергия, независимо от източника. ЕС, напротив, първо увеличи дела на възобновяемата енергия, без достатъчно да стимулира електрификацията. В резултат европейските икономики остават по-зависими от внос на петрол и газ.

В тези области копирането, а не ответните мерки, трябва да бъде водещият подход. ЕС трябва да се поучи от китайската технологична и иновационна политика и, където е уместно, да я възприеме.

И все пак има трети и по-фундаментален двигател на „Китайския шок 2.0“, който засенчва всички останали. Това е очевидно за всеки, който е посещавал страната напоследък: за европейските посетители Китай е изключително, необичайно евтин. Причината е проста. Валутният курс е силно подценен - между 12% и 21% в реално, търговски претеглено изражение според последните оценки на Международния валутен фонд (МВФ). За икономика с размерите на китайската това е глобално значимо изкривяване, което се отразява навсякъде.

Това е и резултат от целенасочена политика. Централната банка и държавните кредитори в Китай активно поддържат ниска стойност на юана спрямо други валути. В същото време свръхпредлагането в икономиката, ниският дял на доходите на домакинствата в националния доход и високият процент спестявания поддържат вътрешната инфлация значително по-ниска от тази в други страни. В резултат „китайската цена“ остава ненадмината за повечето чуждестранни потребители, което подхранва търговския дисбаланс.

В последната си годишна консултация с Китай МВФ препоръча обратното на обичайното си лекарство. Обикновено той настоява длъжниците да обезценяват валутите си и да ограничават държавните разходи. Този път обаче препоръча юанът да поскъпне и икономиката да се насочи към стимулиране на вътрешното търсене. Няма признаци, че Пекин е склонен да се вслуша в този съвет.

На срещата на ЕС следващата седмица мерките за търговски ответни действия и технологично копиране ще бъдат лесната част. Трудният въпрос е как Брюксел може да убеди Пекин да предприеме структурна промяна в обратна посока. Без това втори „Китайския шок“ наистина предстои.