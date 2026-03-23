Airbnb ще трябва да плати 64 млн. евро глоба в Испания, въпреки че я оспорва

Висшият съд в Мадрид е отказал да спре действието на мярката, което означава, че платформата трябва да плати, докато обжалва

21:32 | 23.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Висшият съд в Мадрид отказва да спре глобата в размер на 64 млн. евро, наложена на Airbnb от испанското Министерство на защитата на потребителите, за незаконни ваканционни жилища под наем и подвеждащи реклами. Това означава, че платформата трябва да плати, докато обжалва, съобщава Euronews.

Това е поредният неуспех на Airbnb на испанския пазар.

Решението не разглежда същността на делото, а просто отхвърля искането на компанията за спиране на плащането до постановяване на окончателно решение. Airbnb обаче все още възнамерява да оспори глобата, като твърди, че тя противоречи на испанската и европейската правна рамка.

Глобата е наложена за редица нарушения, свързани с публикуването на реклами за туристическо настаняване на платформата. Става въпрос за обявяването на нелицензирани имоти, използването на фалшиви или неправилни регистрационни номера и липсата на точна информация за домакините – практики, които властите описват като подвеждащи за потребителите.

Според испанското Министерство на защитата на потребителите размерът на глобата е еквивалентен на шест пъти незаконната печалба, реализирана чрез тези практики.

Правителството на Испания се стреми да затегне контрола върху краткосрочните туристически наеми, за да се справи с жилищната криза в големите градове на страната.

Други държави, включително Франция, Италия и Португалия, също затегнаха правилата си в отговор на въздействието върху достъпа до жилища за дългосрочни наеми.

