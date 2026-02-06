ЕС ще смекчи целите за намаляване на емисиите, за да подкрепи бизнеса

Европейският съюз (ЕС) се готви да облекчи правилата за намаляване на емисиите за хиляди компании, коригирайки най-строгия пазар на въглеродни емисии в света, притисната от индустрията и някои правителства, загрижени за топящата се конкурентоспособност на бизнеса в региона, съобщава Bloomberg.

Преди срещата на върха на лидерите на ЕС следващата седмица, посветена на укрепването на икономиката на блока, разговорите за реформиране на Системата за търговия с емисии, ключов инструмент за ограничаване на парниковите газове, се разгорещяват. По-малко от три години след затягането на пазара на фона на стремежа към въглеродна неутралност, сега правителствата са готови да забавят темпа на намаляване на замърсяването и да обмислят мерки, които биха облекчили разходите за индустрията, разкриват дипломати, запознати с въпроса.

Подробностите за планираната реформа, която ще окаже влияние върху търсенето и предлагането на пазара, ще бъдат разкрити от Европейската комисия (ЕК) през третото тримесечие на тази година и се очаква да предизвикат интензивни преговори между правителствата. Словашкият премиер Роберт Фицо вече призова за спиране на действието на схемата за търговия с емисии (ETS), а чешкият му колега Андрей Бабиш поиска мерки за ограничаване на колебанията в цените.

На фона на опитите на ЕС да се справи с нарастващата конкуренция от страна на Китай и стремежа му да увеличи разходите за отбрана след руската инвазия в Украйна, амбициозният зелен преход остана на заден план в политическия дневен ред. Широкият консенсус относно действията в областта на климата, който преобладаваше преди пет години, се разпадна, отстъпвайки място на търговския протекционизъм и политиките, които дават приоритет на намаляването на разходите за енергия.

Докато през декември преговарящите от ЕС се споразумяха за нова междинна цел за намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. спрямо нивата от 1990 г., те също така сигнализираха, че 10 000 инсталации, участващи в схемата за търговия с емисии, трябва да разполагат с повече време за декарбонизация.

„Всички атаки срещу ETS, целящи унищожаването ѝ или спирането ѝ, са напълно безотговорни“, изтъква Петер Лизе, германски член на Европейската народна партия (ЕНП) – най-голямата политическа група в Европейския парламент. „Но са необходими промени и можем да облекчим натиска върху компаниите, без да рискуваме климатичните си цели“, добавя той.

Нарастващата политическа чувствителност към цените на въглеродните емисии беше подчертана по време на декемврийските преговори относно климатичната цел за 2040 г., когато ЕС реши да отложи стартирането на нов пазар на въглеродни емисии за автомобилния транспорт и горивата за отопление. Фокусът сега е насочен към предотвратяване на скок в цените в съществуващата програма за търговия с емисии, където анализаторите предвиждат, че референтните договори за въглеродни емисии ще поскъпнат до 400 евро на тон до 2040 г. в сравнение със сегашното ниво от около 82 евро.

За Йос Делбеке, ключов архитект на климатичните политики на блок и на схемата за търговия с емисии, пазарът трябва да бъде част от добре разработена индустриална политика, която избягва изключително високи цени на емисиите.

Неговите препоръки за реформата включват управление на предлагането на квоти до умерени цени, с опция за създаване на имплицитен ценови коридор, поне за аналитични цели. Това би включвало и фина настройка на специален инструмент, който автоматично регулира предлагането на квоти, и прекалибриране на темпа на годишно намаляване на емисиите.

Като краткосрочна мярка, преди да бъде договорена реформата, Делбеке заяви, че ЕС би могъл да използва около 370 млн. безплатни квоти, разположени в специален буфер, за да ги раздаде на компаниите в подкрепа на инвестиции в нисковъглеродни технологии.