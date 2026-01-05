Намаляването на емисиите вече не е достатъчно за инвеститорите в зелени технологии

2025 година беше несигурна за инвеститорите в зелени технологии и проекти, свързани с климатичните промени, пише Bloomberg. Промяната в политиката на американския президент Доналд Тръмп, който оряза субсидиите за сектора, изнерви мнозина от тях, особено след блокирането на почти приключили проекти като тези на Orsted и Equinor за вятърни паркове в американското крайбрежие.

Това ще накара повечето инвеститори да правят повече проверки, но в същото време и повечето от тях вече имат идея къде да инвестират през 2026 година.

Два са факторите, които ще определят тенденциите през тази година - центровете с бази данни и електрификацията. Анализатори обръщат внимание, че летвата е вдигната много високо и през следващите месеци намаляването на емисиите вече не са достатъчно основание за инвестиции. Вниманието започват да привличат и сектори, които дълго време бяха пренебрегвани - новите ядрени технологии, както и компании, фокусирани в адаптирането на бизнеса към промените в климата.

Прогнозите на Bloomberg сочат, че инвеститорите ще продължат да влагат в развитието и модернизацията и на електрическата мрежа. В Европа средната възраст на мрежите е около 40 години, а търсенето на електроенергия се увеличава непрекъснато заради изкуствения интелект, базите с данни, електромобилите и термопомпите.

През 2025 година в американската енергийна инфраструктура са инвестирани 115 млрд. долара, което е около четвърт от глобалните инвестиции в мрежите. Прогнозите на Bloomberg сочат, че през тази и вероятно през 2027 година инвестициите ще бъдат повече от 128 млрд. долара годишно.

В САЩ "голям бизнес" се очаква и от компаниите, които разработват проекти, свързани с адаптация към климатичните промени и възстановяване. Те могат да бъдат разнообразни - от почистване след бедствия, изграждане на инфраструктура до създаване на изкуствени острови, които да защитят бреговата линия при бури.

Инвеститорите все още трудно влагат средства в конвенционални ядрени проекти, но новите технологии като малки модулни реактори или термоядрен синтез привличат интереса. Това обаче може да изиграе лоша шега на сектора, защото много акции не отговарят на оценката, което отблъсква пазара. Освен това колебанията остават и на фона на реално липсваща лицензирана технология за малки модулни реактори.

Но вече има някои мащабни сделки при термоядрения синтез - през декември компанията на Доналд Тръмп Trump Media & Technology Group съобщи за сливането си с стартъпа TAE Technologies в сделка за съществените 6 млрд. долара.

Зелените инвеститори все по-рядко поглеждат към технологии за "алтернативни протеини", които произвеждат месо от клетки като целта е намаляване на емисиите от животновъдството, отбелязват още анализатори, цитирани от Bloomberg. През 2025 година акциите на американските компании в този сектор загубиха около 90% от цената си и едва ли през тази година ще си върнат вниманието на инвеститорите. Малко вероятно е и те да се насочат към проекти в устойчивото земеделие въпреки реалната нужда от средства за създаване на нови сортове, устойчиви на климатичните промени.