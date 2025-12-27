ЕК предлага облекчени правила за използване на рециклирана пластмаса

Бутилките за газирани напитки, обозначени като „направени от рециклирана пластмаса“, скоро може да съдържат повече първична пластмаса заради нова насока на Европейската комисия (ЕК) за това как да се измерва количеството рециклиран материал в продуктите, пише Politico.

В пакет от мерки, публикуван във вторник, Комисията декларира, че иска да позволи на компаниите да използват пластмаса, рециклирана чрез нова технология, или химическо рециклиране, за да изпълнят задължителните цели за съдържание на рециклирани материали в пластмасовите бутилки.

Новите правила ще „създадат нови възможности за рециклиращите пластмасови химикали“ и ще „подобрят правната сигурност, като помогнат за отключване на инвестиции в химическото рециклиране в цяла Европа“, посочват от Комисията.

Брюксел иска да увеличи капацитета за рециклиране на Европа и да подкрепи блока да премине към кръгова икономика. „Натискът върху определени сектори вече е остър“ и секторът за рециклиране на пластмаса в ЕС е изправен пред „намалено използване на капацитета, значителни финансови загуби и в някои случаи фалити“, пише изпълнителната власт на ЕС в предложението.

Съгласно законодателството на ЕС, от производителите вече се очаква да използват 25% от рециклираната пластмаса в PET бутилките и трябва да достигнат 30% до 2030 г. В момента само материал, произлизащ от механично рециклиране, което смила пластмасовите отпадъци в материал за многократна употреба, може да се отчита за целите за съдържание на рециклирани материали.

Още през 2023 г. Комисията заяви, че ще преработи правилата, за да включи други технологии в законодателството, припомня медията.

Междувременно химическото рециклиране превръща трудно рециклируемите пластмаси обратно в основни химикали, за да се произвеждат нови продукти, като полимера, използван в бутилките, заедно с восък, асфалт и гориво. Често се използва смес от потребителски отпадъци и първична пластмаса, произведена от изкопаеми горива, като суровина.

Според механични рециклиращи предприятия и екологични групи тази технология е равносилна на т.нар. грийнуошинг, или „зеленото измиване“, т.е. не е екологична.

За втори път Комисията се опитва да прокара това предложение. Институцията не успя да спечели подкрепата на евродепутатите през 2024 г.

Новите правила предвиждат производителите да изчислят колко потребителски отпадъци (напр. опаковки, капачки от пасти за зъби, бутилки от шампоан) се използват в техните суровини, за да определят дела на рециклирана пластмаса, която да се съдържа в полимерите, които след това се продават и използват за производство на бутилки.

Производителите ще могат да обединят количеството рециклирано съдържание, присъстващо във всички свои производствени линии, и да го разпределят неравномерно по продуктите, освен в случая с горивата.

Например компания, която използва химически рециклирани суровини за производство на различни промишлени материали, може да каже, че нейните полимери съдържат повече рециклиран материал, стига другите продукти да не са етикетирани като съдържащи толкова. Това означава, че пластмасова бутилка може да бъде етикетирана като произведена с 30% рециклирана пластмаса, въпреки че технически не съдържа толкова рециклирани материали в нея.

Комисията иска също да наблюдава по-добре пазара, за да защити европейските рециклиращи пластмаси, които не са в състояние да се конкурират с евтиния внос както на нови, така и на рециклирани пластмаси от други региони.

За да направи това, ЕК създава нови митнически кодове, за да прави разлика между първични и рециклирани пластмаси, влизащи в ЕС. Предвижда се и одит на инсталации за рециклиране „както в ЕС, така и извън него“, за да се гарантира спазването на стандартите.