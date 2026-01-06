САЩ преследват танкер от "сенчестия флот" с нарисуван за закрила руски флаг

Американската брегова охрана преследва танкер, за който се смята, че е от т. нар. "сенчест флот", в Атлантическия океан, съобщават световните медии. Корабът е влязал в полезрението на американските военни в края на декември, когато Bella - 1 е пътувал към Венецуела въпреки обявената от САЩ блокада.

Корабът е под санкциите на САЩ от 2024 г. заради превозване на ирански петрол в нарушение на ограниченията и заради подозрения за финансиране на терористични действия.

Когато екипажът е разбрал, че американски военни се готвят за десант, са изрисували руския флаг на един от бордовете и са заявили,че не става дума за сложената под санкции Bella-1, а руската "Маринера", пише The New York Times, позовавайки се на свои източници в американската военна администрация. Изданието посочва, че не може да потвърди независимо информацията, защото Bella -1 е с изключени транспондери от 17 декември 2025 г.

CNN пък цитира свои източници, които посочват, че корабът се е появява в руските корабни регистри едва след като екипажът е заявил, че се движи под руски флаг. Русия е подала официално искане пред Вашингтон да спрат преследването на кораба. Американската администрация отказва коментар по случая.

CNN съобщава още, че танкерът е бил следен от разузнавателни самолети P-8, летящи от авиобазата база в Съфолк. Според данни на агенцията в последните седмици поне 12 американски изтребителя са кацнали в британски военни бази, официално изпълняващи тренировъчни полети.

Руското Министерство на външните работи коментира пред ТАСС, че "следи с тревога ненормалната ситуация около петролния танкер". Според позицията, публикувана в руската държавна медия, "Маринера" извършва плаване в международни води в Атлантическия океан под руски флаг и в съответствие с международното право.

"Не разбираме повишеното и несъразмерно внимание от страна на военните от САЩ и НАТО към танкера на фона на неговия мирен статус", допълва още институцията. Оттам посочват още, че корабите на американската брегова охрана извършват тази операция на около 4000 км от американския бряг.

Американският президент Доналд Тръмп наложи блокада за корабите от и за Венецуела, за да принуди президента Николас Мадуро да отстъпи от поста си. През уикенда американски военни влязоха в резиденцията му и го отведоха в Ню Йорк, където беше изправен пред съда в обвинения за наркотрафик.

Мадуро не призна вината си и делото му ще бъде разгледано през пролетта.

САЩ обаче запазват блокадата, обяснявайки я с желанието да контролират новото правителство в Каракас, допълва още CNN. Спирането на танкера "Маринера", който сега плава в открити води, би било много по-сложна операция заради влошаващото се време и променения статут на танкера, допълва още френското издание Le Monde.