В началото на 2027 г. ще разберем накъде върви имотният пазар у нас

Парадоксът е, че със спадането на броя сделки на имотния пазар не спадат съразмерно цените, като в началото на идната година ще разберем дали сме влезли в плато или продължаваме надолу с корекцията. Това коментира инвеститорът в недвижими имоти Иво Димовски в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria. По думите му се върви към нормализация на обемите към нивата отпреди 5 години, откогато се беше натрупал ръст на цените от 270%.

Един имот трябва да се купува, когато имаме пари за инвестиране (като част от портфейла ни) или когато имаме нужда от жилище, смята Димовски.

Инвестирането в имоти преди влизането ни в еврозоната беше метод за преминаване от лев към евро за много хора, свързано и с очаквания за покачвания на цените, които по един или друг начин не се случиха, посочи той и уточни, че за второто тримесечие имаме 18% спад на сделките с имоти в страната.

Върви се към нормализация на обемите към нивата отпреди 5 години, откогато се беше натрупал ръст на цените от 270%. Парадоксът е, че със спадането на броя сделки не спадат съразмерно цените, поне като оферти. Брокерите обаче са готови на отстъпки, посочва инвеститорът.

Инвеститорите в имоти покрай еврото сега не са „на пазара“, защото инфлацията е още висока и ако продадат, няма какво да правят с тези пари. Намираме се в пазар на купувача. Българинът има много повече пари спрямо 15 години назад и е готов да купува, каза събеседникът.

Може да очакваме едно отдръпване от ниския сегмент, тъй като на купувачите не им остава много разполагаем доход след обслужването на финансирането, каза Димовски. Ако сделките продължат значителния си спад, възниква въпросът дали трябва да очакваме сериозна корекция в цените на имотите, като при такава пък може да се появят фондове, които да купуват.

Според икономическата теория са нужни няколко тримесечие на спад в сделките, за да се осъществи корекция в цените. В началото на идната година ще разберем дали сме влезли в нещо като плато (-15/20% спрямо 2025 г.) или продължаваме надолу с корекцията, смята специалистът.

Докато обаче банките имат евтин ресурс (поддържайки ниски кредитни лихви), цените ще бъдат в едни нормални нива. Банките същевременно стават по-стриктни - те слагат спирачка пред по-големи инвеститори.

Важен индикатор за пазара е средният брой дни за продажба на имот, който се е повишил от 25-35 на 50-80, което ни показва колко сериозна е стагнацията.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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