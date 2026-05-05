IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Трайчо Трайков: България е подготвена за енергийни сътресения

Страната разполага с достатъчно резерви от горива, посочва служебният министър на енергетиката

21:00 | 05.05.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

България е подготвена за евентуални енергийни сътресения въпреки напрежението в Близкия изток, това заяви пред БНТ служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. По думите му страната разполага с достатъчни резерви от горива.

„Осигурени сме, защото не се поддадохме на изкушението да използваме резерви за контролиране на ценовите нива. Ако се случи най-критичният сценарий, имаме горива за достатъчно дълъг период от време“, подчерта Трайков.

Министърът заяви, че предприетите мерки са получили висока оценка на европейско ниво.

„Подходът, който прие нашето правителство, беше признат за “златен стандарт“ в рамките на Европейския съюз. Той не е изключително щедър, но е прицелен и контролиран“, коментира Трайков.

Според него по-крайни намеси на пазара биха довели до негативни ефекти. Енергийният министър определи инфлацията като основен риск за икономиката.

„Инфлацията е най-големият риск и най-големият проблем. Всички мерки трябва да бъдат насочени към нейното ограничаване“, заяви още министърът

По отношение на бизнеса Трайков подчерта, че България действа бързо.

Свързани статии

„Бяхме първата страна в Европейския съюз, която приложи схема за подкрепа на енергоинтензивните предприятия“, каза той.

Трайков добави, че е осигурена и работа на рафинерията в Бургас.

„Успяхме да гарантираме работата на рафинерията за още шест месеца, и то 16 дни предварително, за да има време бизнесът да планира“, уточни той.

Енергийният министър отчете напредък по ключови енергийни обекти и подчерта решението на проблемите в АЕЦ “Козлодуй“ включително технически въпроси с оборудването. По отношение на ПАВЕЦ „Чаира“ министърът подчерта:

„Единият хидроагрегат беше възстановен в началото на април. За другия предстои нова процедура“.

Трайков заяви, че се планират нови подобни места, където могат да се изградят ПАВЕЦ.

По темата за договора с „Боташ“ министърът посочи, че вече има яснота: „Вече не е хаос – има формулирана преговорна рамка, която изпратихме на 16 април“.

Трайков отчете напредък и по темата за енергийната бедност и отбеляза, че са успели да приключат 15-годишна сага, като са създали система, която ще работи почти автоматично. Сред нерешените въпроси остават стабилизирането на „Булгаргаз“ и концесиите в сектора.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 20:45 | 05.05.26 г.
Трайчо Трайков горива енергийна криза енергетиката на България
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 0
Slavi.13
преди 1 час
трайчо си трайкаше , шиши и баце кешираха.*** си трайчо, напълни си джобчитата и други чакат за пръжолки. Нищо не направи за два месеца, АБСОЛЮТНО НИЩО.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още