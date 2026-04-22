Електромобилността в България се развива в правилната посока, но с неравномерни темпове

Развитието на електромобилността в България навлиза в нов етап – с по-добра инфраструктура, нарастващ интерес от потребителите и все по-активно участие на бизнеса. В същото време секторът продължава да се сблъсква с регулаторни ограничения, недостиг на стимули и предизвикателства пред енергийната мрежа. Това стана ясно по време на конференцията Energy of Tomorrow на Investor.bg.

Като цяло електромобилността у нас се развива в правилната посока, но с неравномерни темпове. Инфраструктурата напредва бързо, технологиите стават все по-достъпни, а потребителите – по-информирани.

За да се ускори преходът, ще бъде необходим по-добър баланс между регулации, инвестиции и пазарни стимули. В противен случай рискът е развитието да остане фрагментирано въпреки наличния потенциал.

Инфраструктурата се подобрява, но бюрокрацията спъва темпото

Според Димитър Костадинов от BG Charge Sistems през последната година България отбелязва сериозен напредък в изграждането на зарядна инфраструктура. В страната вече има над 3000 обществени зарядни станции при около 29 хил. електромобила – съотношение от приблизително една станция на 9-10 автомобила, което е близо до средното за Европа (около 1:7,5).

Операторите изграждат все по-мощни съоръжения – зарядни хъбове с капацитет от 1 мегават за тежкотоварни превозни средства и станции с по 8-10 точки над 400 киловата, посочи той.

Въпреки това административните процедури остават сериозно препятствие, особено за домашните потребители в градска среда. Процесите по одобрение и присъединяване често забавят внедряването на нови решения, например комбинирани системи със соларни панели и батерии.

Пазарът напредва без директни субсидии

От гледна точка на автомобилната индустрия България изостава от Европа заради липсата на директни субсидии за покупка на електромобили. Според Валери Томов от BMW това забавя навлизането им сред масовите потребители.

Той посочва, че интерес към електромобилите има, но потребителите прохождат плахо. Новите автомобили остават скъпи, а пазарът на употребявани електромобили все още е ограничен.

В същото време косвените стимули – като данъчни облекчения, безплатно паркиране и т.н., оказват положително влияние върху сегмента. Той препоръчва администрацията да се насочи към такива индиректни стимули, за да се обнови остарелия автопарк в страната, вкл. да се въведат ограничения за вноса на употребявани автомобили.

Нови технологии и глобална конкуренция

Автомобилните производители продължават да инвестират сериозно в иновации. Според Томов новото поколение модели електромобили на BMW ще бъде базирано на 800-волтова архитектура, която позволява по-бързо зареждане и по-висока ефективност.

На глобално ниво обаче индустрията е изправена пред сериозни регулаторни изисквания, включително новия стандарт за емисии Евро 7, който увеличава разходите за производство с милиарди.

В същото време конкуренцията от Китай остава силна въпреки намаляването на държавните субсидии там.

Гъвкавостта като ключово предимство

Компаниите, които развиват зарядна инфраструктура, залагат на интегрирани решения и бърза адаптация към променящата се среда, им предоставя ключово предимство. Според Бабис Мармагелос от MC Chargers комбинацията от собствено разработени хардуер и софтуер дава възможност за по-голяма гъвкавост.

Пример за това е, че компанията, в началото на пандемията, е имала проблем с осигуряването на критичен компонент, чиято цена се е повишила за много кратък период от време от 10 на 45 евро. Компанията бързо е успяла да вземе решение да преработи цялата система, да намери алтернатива и да изпълни доставките с по-малко увеличение на цената.

Друг пример за това е разработеното от компанията приложение за плащане, което цели да улесни потребителите, като елиминира нуждата от множество платформи и сложни регистрации.

Решението функционира подобно на ПОС терминал и позволява бързи и лесни разплащания, като спестява на ползвателите множество такси.

Голямото предизвикателство: електропреносната мрежа

Въпреки напредъка в инфраструктурата, основният въпрос е дали енергийната система може да понесе ръста на електромобилността. Прогнозите показват, че само в Гърция до 2030 г. ще има около 400 хил. електромобила, които ще изискват приблизително 50 хил. зарядни станции.

Електричество се произвежда, проблемът е как да стигне до зарядните точки, подчерта Мармагелос.

Това означава, че освен в зарядни станции, операторите ще трябва да инвестират и в съпътстваща инфраструктура – подстанции, трансформатори и мрежови подобрения.

Генерален партньор на Energy of Tomorrow 2026 е: Електрохолд България

Основен партньор: Schneider Electric, MET Energy Trading Bulgaria

Партньор: АмонРа Енерджи, Електроенергийният системен оператор, REIB, Photomate, М Кар София, Интер Експо Център – София

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, Gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, DiKa

Институционални партньори: Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ), Българската финтех асоциация, Институтът за енергиен мениджмънт (ЕMI), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българо-Испанска Търговска Камара, See Next, Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Alfa Comunications.

Медийни партньори на Energy of Tomorrow 2026 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, “БанкерЪ”, Dir.bg и See News.