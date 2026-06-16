Световният пазар на електромобили се разширява за трети пореден месец през май

Глобалните продажби на електрически превозни средства нарастват за трети пореден месец през май, тъй като субсидиите и високите цени на бензина ускоряват електрификацията на пазара на автомобили, съобщава Ройтерс, цитирайки данни на консултантската фирма Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Регистрациите на нови изцяло електрически превозни средства и плъгин хибриди се увеличават с 3% спрямо предходната година до около 1,8 млн. броя през май.

„Европа наистина е движещият фактор за този растеж в момента“, коментира мениджърът на данни в BMI Чарлз Лестър.

Регистрациите на автомобили в региона се увеличават с 23% до около 415 хил. броя през май, подпомогнати от държавните субсидии и високите цени на бензина, изтъква Лестър.

Глобалната картина обаче продължава да бъде разпокъсана по отношение на темпа на приемане.

В Китай регистрациите през май спадат с 9% спрямо същия месец от предходната година до приблизително 987 хил. превозни средства, след като програмата за замяна на стар автомобил беше оттеглена, а данъчното облекчение за покупки на електрически превозни средства изтече в началото на 2026 г.

Прогноза на китайската BYD от началото на юни показва, че делът на електромобилите много скоро ще достигне около 80% в Китай.

На фона на по-слабите продажби на вътрешния пазар от началото на годината все повече китайски производители на оригинално оборудване (OEM) искат да се разширят допълнително на международните пазари, отбеляза BMI.

„Тенденцията, която наблюдаваме през последните няколко месеца, е съвместните предприятия и потенциалът на китайските производители да използват свободния капацитет в Европа“, изтъква Лестър.

Продажбите спадат през май и в Северна Америка, като регионът отчита 26% понижение до около 123 хил. превозни средства. Той е засегнат от края на схемата за данъчни облекчения в САЩ и предложенията на администрацията на президента Доналд Тръмп за допълнително облекчаване на правилата за емисиите на въглероден диоксид.

Лестър казва, че акцентът там пада върху производството на двигатели с вътрешно горене и хибридни електрически превозни средства.

По думите му ходът на Канада да отвори пазара си за някои китайски производители на оригинално оборудване (OEM) няма да бъде достатъчен, за да промени значително траекторията на северноамериканския пазар на електрически превозни средства.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) съобщи миналия месец, че темпът на проникване на електрически автомобили в САЩ остава едва около 10% от целия пазар, докато в световен мащаб делът на това задвижване достига приблизително 25%.

Визията на купувачите се промени от покачването на международните цени на петрола, след като американските и израелските въздушни удари срещу Иран в края на февруари разпалиха по-широк конфликт и доведоха до безпрецедентно прекъсване на доставки на петрол и природен газ в региона.

„Това не е краткотраен спад, а повратна точка“, коментира Гурджийт Гревал, главен изпълнителен директор на британската компания Octopus Electric Vehicles, която отчита 95% годишно увеличение на търсенето на нови електрически превозни средства и 160% ръст на употребяваните електромобили през април.