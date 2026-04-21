Трайчо Трайков: В спринта към новите технологии сме загърбили тила

В спринта към новите технологии в производството сме загърбили тила откъм мрежи и управление. Това коментира служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ексклузивно интервю с енергийния редактор Деляна Петкова в рамките на форума Energy of Tomorrow на Investor.bg

Българската енергетика не се различава много от останалите в това отношение, освен че може би започваме от по-добра база като баланс на системата, коментира министърът. Неслучайно българската енергийна система се приема като котва за регионалната стабилност, допълни той.

Министър Трайков коментира и проектите за нови ПАВЕЦ. Има доклад с потенциални 10 нови локации – включително „Чаира 2“, Доспат, Батак, Яденица. Някои от тях се може още в следващите седмици да бъдат започнати като процедури, изрази надежда той.

По отношение на Блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ Трайков заяви, че процесите са се развивали далеч от оптималното, което сега отваря редица проблеми.

Проектите за нови ядрени мощности са известни с това, че винаги са над бюджета и над сроковете - изключително лесно е да се подхлъзне процесът в тази посока, особено при недостатъчна експертиза, предупреди Трайков.

По думите му енергия около нас има в изобилие, но преди 15 години това не беше очевидно и работехме с ограничен ресурс за производство на електроенергия. Имахме една визия, че развитието на технологиите ще направи въпроса по-малко релевантен в бъдеще, но това бъдеще вече дойде, допълни той.

По отношение на зелената енергия министърът заяви, че тя може и да е евтина вече, но не е евтино да разчиташ на нея постоянно и надеждно. Според него това е миксът от мерки и инвестиции, които трябва да се направят. От друга страна обаче, в моменти като сегашния от геополитическа гледна точка, наличието на голям процес от ВЕИ източници, смекчава значително шока.

По думите му повишението на цените на петрола може и да е в проценти, но на логистичните разходи то е в пъти.

От общополитическа гледна точка той предупреди, че на следващото правителство няма да му е никак лесно и то тепърва ще трябва да върши още повече работа.

Предимството му ще е стабилния хоризонт, допълни министърът.

