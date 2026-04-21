Преслав Райков: През последните години имахме цяло езеро черни лебеди

През последните години имаше цяло езеро с черни лебеди – COVID, Украйна, сега Близкият изток. Там трябва да бъде фокусът - в това да се подготвим за периоди, в които кризите ще са една след друга и няма да се наричат кризи, а ежедневие. Това коментира Преслав Райков, комодити трейдър и водещ в Bloomberg TV Bulgaria при откриването на форума Energy of Tomorrow на Investor.bg.

Райков обаче вижда кризите, които в момента са завладели света, като възможност. В безкризово време е много трудно да се притиснеш сам към стената и да се накараш да действаш, обясни той.

Енергията е неизменна част от това да имаме независима икономика и именно това притискане в ъгъла ще накара малко по-бързо и адекватно да се случват нещата, прогнозира той.

Необходим е фокус върху устойчивостта на нашите системи в суровините, в енергията, защото икономиката е енергия и енергията е икономика, допълни още експертът.

Що се отнася до България, Райков посочи, че трябва да развиваме това, което имаме като потенциал, тъй като той е огромен. Устойчивостта е необходима, за да може всички ние да инвестираме по-активно, допълни още Райков.

Експертът коментира и някои от слабите места на Европа, като посочи именно фрагментацията в региона. Понякога е трудно да повярваме, че общата визия ще е по-добро за всички, посочи той. Според него обаче решението е в това да се опростят сложните регулаторни режими, да се интегрират съседни пазари, регионални пазари, да се свързват мощности и др.

На геополитическо ниво Райков посочи като основен фактор битката за суровини и морски пътища, за това кой има достъп до суровините. Все още икономиката е силно зависима от петрол, газ, въглища, желязна руда, допълни той.

Енергията не е вече технологично решение, не говорим за свързаност и чисто технологично за съхранение на енергия, отбеляза той. Говорим за това на кое място тя ще се произвежда, поясни Райков.

Генерален партньор на Energy of Tomorrow 2026 е: Електрохолд България

Основен партньор: Schneider Electric, MET Energy Trading Bulgaria

Партньор: АмонРа Енерджи, Електроенергийният системен оператор, REIB, Photomate, М Кар София, Интер Експо Център – София

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, Gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, DiKa

Институционални партньори: Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ), Българската финтех асоциация, Институтът за енергиен мениджмънт (ЕMI), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българо-Испанска Търговска Камара, See Next, Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Alfa Comunications.

Медийни партньори на Energy of Tomorrow 2026 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, “БанкерЪ”, Dir.bg и See News